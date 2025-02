Marketing Club vermittelt ESG-Strategien

Der Marketing Club Österreich bietet Unternehmen ein umfassendes Kursangebot zu den aktuellen ESG-Anforderungen (Environmental, Social, Governance). Ziel ist es, Unternehmen praxisnahe Lösungen zu bieten, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn die Einhaltung von ESG-Kriterien ist längst kein freiwilliger Bonus mehr, sondern eine rechtliche Verpflichtung – und Verstöße können empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Warum Unternehmen handeln sollten

Mit der Einführung der Green Claims Directive durch die Europäische Union verschärfen sich die Regeln für Unternehmen, die Nachhaltigkeitsversprechen in ihrer Werbung kommunizieren. Aussagen wie „klimaneutral“, „biologisch abbaubar“ oder „CO₂-frei“ sind nur noch zulässig, wenn sie wissenschaftlich belegbar sind. Besonders betroffen sind:

Große Unternehmen (über 250 Mitarbeiter oder 40 Mio. € Umsatz) : Diese sind verpflichtet, umfangreich über ihre ESG-Aktivitäten zu berichten.

: Diese sind verpflichtet, umfangreich über ihre ESG-Aktivitäten zu berichten. Kapitalmarktorientierte KMU : Ab 2026 gelten die Offenlegungspflichten auch für börsennotierte kleine und mittelständische Unternehmen.

: Ab 2026 gelten die Offenlegungspflichten auch für börsennotierte kleine und mittelständische Unternehmen. Unternehmen aller Größen, die Umweltversprechen in ihrer Werbung machen, müssen diese klar belegen.

Konsequenzen bei Verstößen

Wer irreführende Nachhaltigkeitswerbung betreibt, riskiert hohe Strafen. Die wichtigsten Konsequenzen:

Geldstrafen von bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes

von bis zu Produktverbote , falls beworbene Nachhaltigkeitsaussagen nicht belegt werden können

, falls beworbene Nachhaltigkeitsaussagen nicht belegt werden können Zivilrechtliche Klagen durch Wettbewerber und Verbraucher

durch Wettbewerber und Verbraucher Rufschaden durch öffentliche Abmahnungen und Medienberichte

In Österreich überwachen Institutionen wie die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) die Einhaltung der Vorgaben. Die Europäische Kommission unterstützt die Durchsetzung auf internationaler Ebene.

Praxisnahe Unterstützung durch den Marketing Club

Das Kursangebot des Marketing Clubs zielt darauf ab, Unternehmen umfassend auf diese Anforderungen vorzubereiten. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre ESG-Strategien entwickeln, diese glaubwürdig kommunizieren und rechtliche Risiken vermeiden. Zudem werden aktuelle Fallbeispiele und Best Practices vorgestellt. Dazu wurde das „Certified Sustainability Experts-Program“ entwickelt. Dieses geht am 10. März bereits zum dritten Mal über die Bühne und vermittelt Kommunikatoren und Marketer praxisnahe Kompetenzen in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit.

Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung

Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur gesetzliche Anforderungen zu erfüllen – es ist eine strategische Chance für Unternehmen, durch deren Einhaltung die säumige Konkurrenz auszubremsen. Der Marketing Club zeigt, wie man ESG-Kriterien als Wettbewerbsvorteil nutzt und gleichzeitig den wachsenden Erwartungen von Kunden und Investoren gerecht wird. Ein besonderer Fokus liegt darauf, Greenwashing-Fallen zu erkennen und zu vermeiden.

Bildung ist der beste Schutz

Unternehmen, die sich frühzeitig mit ESG-Strategien befassen, vermeiden nicht nur rechtliche Probleme, sondern stärken auch ihre Marktposition. Das Angebot des Marketing Clubs bietet die Gelegenheit, sich praxisnah weiterzubilden und die eigene Marke zukunftssicher und klaglos zu machen.

(PA/red)