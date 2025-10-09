Azerion-Management lässt Goldbach hinter sich

Mit einer klaren digitalen Ausrichtung und einem verstärkten Management-Team präsentierte sich Azerion Austria erstmals offiziell in Wien. Der Medienvermarkter – vormals Goldbach Austria – stellte seine neuen strategischen Schwerpunkte in den Bereichen Gaming, Digital Audio, Connected TV (CTV) und Digital Out of Home (DOOH) vor.

„Mit dem offiziellen Launch schlagen wir ein neues Kapitel auf – für uns als Unternehmen und für den österreichischen Markt“, erklärte Alexander Leitner, Geschäftsführer von Azerion Austria. Gemeinsam mit Andreas Stietzel, CEO der Azerion AG Deutschland und DACH-Verantwortlicher, will er den österreichischen Markt noch stärker in das internationale Netzwerk des Konzerns einbinden.

Beide unterstrichen, dass Azerion als europäische Plattform Marken datenbasierte Werbemöglichkeiten in hochwertigen digitalen Umfeldern bietet – von Streaming und Audio bis zu Gaming und Außenwerbung.

Internationale Expertise: von Gaming bis Audio

Einen Blick in die Zukunft des digitalen Entertainments gab Kim van Teunenbroek, Global Commercial Director Gaming. Sie zeigte auf, wie stark sich Gaming in den vergangenen Jahren von einer Nische zur größten globalen Unterhaltungsform entwickelt hat – mit enormem Potenzial auch für Werbetreibende in Österreich.

Im Bereich Digital Audio stellte Cem Temur, Director Audio Azerion Germany, neue datenbasierte Lösungen für Podcasts, Webradio und Streaming vor. Digitale Audioformate, so Temur, erreichten heute 91 Prozent der online aktiven Bevölkerung und böten dadurch einen der emotionalsten Kanäle für Markenkommunikation.

Österreichisches Sales-Team als Rückgrat

Für die operative Marktbearbeitung in Österreich verantwortlich ist Lisa Hemersam, Head of Sales Austria. Sie präsentierte gemeinsam mit ihren Kolleg:innen aus den Bereichen CTV und DOOH die neuen, vollständig digitalisierten Vermarktungslösungen von Azerion Austria.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Außenwerbung und programmatischer Buchung: Oliver Bolenius, Managing Director Hawk by Azerion, und Marcus Zinn von Azerion Austria zeigten, wie KI-gestützte Kampagnen und Echtzeit-Targeting klassische Außenwerbung auf ein neues Niveau heben.

Mit seinem erweiterten Team und einem breiten, technologiebasierten Portfolio positioniert sich Azerion Austria als zentraler Impulsgeber für die digitale Werbewelt. Der Mix aus internationaler Expertise und lokalem Know-how macht das Unternehmen zu einem starken Player am umkämpften Werbemarkt.

(PA/red)