AWS: Wachstum durch KI erwartet

Der Chef von Amazon, Andy Jassy, erwartet für die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren. Angetrieben durch den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz könnte der Jahresumsatz langfristig auf bis zu 600 Milliarden US-Dollar steigen.

Zuvor war Jassy davon ausgegangen, dass AWS innerhalb von etwa zehn Jahren ein Umsatzvolumen von rund 300 Milliarden Dollar erreichen könnte. Durch die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen sieht er nun deutlich höhere Wachstumschancen.

Im vergangenen Jahr erzielte AWS einen Umsatz von 128,7 Milliarden Dollar, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Amazon-Konzern äußerte sich zunächst nicht offiziell zu den Aussagen.

APA/Red.