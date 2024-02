Austriacus verliehen

Alle zwei Jahre wird aus den prämierten Arbeiten der Bundesländer der Österreich-Sieger gekürt. Nun war es wieder einmal so weit. Unter 283 Siegerprojekten der Landeswerbepreise und der Wiener Vorauswahl vergab die Jury unter dem Vorsitz von Andreas Spielvogel Gold, Silber und Bronze in 12 Kategorien. Die Projekte wurden dabei nach den Kriterien Kreativität, Strategie, Qualität der Umsetzung, Aussage am Punkt, Botschaft sowie Zielgruppenansprache bewertet.

Erfolgreichste Agentur des Abends war wohl DDB, die in der Kategorie Audio mit Maria für die Caritas Pflege und in der Kategorie Bewegtbild mit Daddy. Please für McDonald’s jeweils einen Austriacus in Gold nach Hause brachte.

In der Kategorie Digital ging der Sieg an Raw Life Film I Thomas Egger, die für Villa Bulfon 251 Sekunden voller Karrierechancen! präsentierten. Nicht zu schlagen in der Kategorie Dialog Marketing war Zeughaus Design, die für Knoll Kammerjäger Knolls Schabenorakel erfanden. Die Kategorie Event ging an brandzwo. Die Agentur organisierte für Claire – Verein zur Förderung junger Talente die boys & marie – ein Sommermärchen.

In der Kategorie Grafik Design war die Arbeitsgemeinschaft Erzählerei für die Röstbar erfolgreich. Gold in der Kategorie Kampagne holte sich Salic mit How to Use a Tape für das Rockhouse Salzburg. Liebe auf Knopfdruck verbreitete Creative Tactics I Klaus Ernst Laimer Out of Home und sicherte sich damit den Sieg in der entsprechenden Kategorie.

Aberjung wurde für das Krankenhaus Leitsystem in Spittal Gold in der Kategorie POS I Messetechnik zuerkannt. Der Sieg in der Kategorie Print ging an zurgams für die Kampagne des Einkaufszentrums Messepark. Verpackungsdesign holte sich schließlich die Gruppe am Park mit den Pankrazhofer Etiketten.

„Österreich ist ein starker Werbe- und Kommunikationsstandort. Der Austriacus hat sich, als renommierter Werbepreis, mittlerweile als Maßstab in der österreichischen Kommunikationsbranche etabliert. Er demonstriert auf eindrucksvolle Weise die Professionalität und Kreativität unserer heimischen Werbebranche und bietet unseren Agenturen und der auftraggebenden Wirtschaft eine gut sichtbare österreichweite Bühne“, so Michael Mrazek, Obmann des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der WKÖ, zu den Ergebnissen des Abends.