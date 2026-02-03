Armin Assinger wieder Falkensteiner Botschafter

Vielen Wintersportfans und Freunden von Falkensteiner mag es am vergangenen Wochenende aufgefallen sein: Beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel war Armin Assinger mit deutlich sichtbar platzierter Falkensteiner Marke vor den Kameras zu sehen. Nun wurde es offiziell: Armin Assinger ist wieder Markenbotschafter von Falkensteiner.

Der Auftritt bei einem der medial stärksten Wintersportevents Europas war bewusst gewählt. Falkensteiner unterstreicht damit eine strategische Weiterentwicklung der Marke – mit klarem Fokus auf aktive Erholung, glaubwürdige Sportkompetenz und langfristige Kundenbindung.

Markenstrategie statt kurzfristiger Kampagne

Die Kooperation mit Armin Assinger ist langfristig angelegt und nicht an einzelne Kampagnen gebunden. Der ehemalige Skiweltcupfahrer, TV-Moderator und leidenschaftliche Sportler steht für Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit und Freude an Bewegung – Werte, die Falkensteiner gezielt in den Mittelpunkt seiner Markenpositionierung stellt.

„Armin Assinger verkörpert das Falkensteiner Lebensgefühl auf sehr natürliche Weise. Er ist seit vielen Jahren Fan unserer Marke und der Unternehmenskultur“, sagt Otmar Michaler, CEO der FMTG. „Armin bringt genau die Energie mit, die unsere Gäste spüren wollen – herzlich, authentisch und immer mit einem Lächeln dabei.“

Bewegung als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor

Mit der Kooperation baut Falkensteiner seine Position als Anbieter für aktive Erholung systematisch aus und stärkt gezielt die Sportkompetenz der Marke – von Skifahren über Radfahren bis hin zu ganzjähriger Bewegung in der Natur. Im Fokus stehen dabei nicht sportliche Höchstleistungen, sondern niederschwellige, erlebbare Angebote, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: Familien, Genießer und aktive Gäste.

„Bewegung bedeutet für mich Lebensqualität – draußen sein, aktiv sein und Zeit mit Familie und Freunden verbringen“, so Armin Assinger. „Genau dieses Gefühl finde ich bei Falkensteiner wieder.“

Geplant sind unter anderem folgende Aktivitäten:

Markenpräsenz bei Großveranstaltungen wie dem Hahnenkammrennen

Aktiv-Events und Meet & Greets mit Armin Assinger exklusiv für Falkensteiner Gäste

Persönliche Tipps, Empfehlungen und Content-Formate

Auftritte bei ausgewählten Gäste-, Medien- und Partnerevents

Im März: Sunshine Skiing

Parallel zur Markenstärkung reagiert Falkensteiner mit seiner „Sunshine Skiing“ Kampagne auf eine der zentralen Herausforderungen der Branche: die Leistbarkeit von Wintersport für Familien. Steigende Skipasspreise und Zusatzkosten erschweren die Planbarkeit – mit langfristigen Auswirkungen auf Nachfrage, Nachwuchs und Destinationsentwicklung.

„Wenn Kinder heute nicht mehr Skifahren lernen, fehlt morgen die nächste Generation an Wintersportgästen“, betont Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. „Leistbare Einstiegsangebote sind daher auch wirtschaftlich notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der alpinen Destinationen langfristig zu sichern.“

Kinder bis 12 Jahre erhalten den Skiverleih kostenlos, zusätzlich steht pro Zimmer und Nacht ein Guthaben von 40 Euro für Annehmlichkeiten im Hotel zur Verfügung.

Sonnenskitag mit Armin Assinger

Im Rahmen der Falkensteiner Clubwochen am Nassfeld, der Heimat des neuen Falkensteiner Botschafters, haben Loyalty-Club-Mitglieder exklusiv die Möglichkeit, einen Sonnenskitag mit Armin Assinger zu erleben. Gemeinsame Abfahrten, persönliche Begegnungen und entspannte Momente stehen dabei im Mittelpunkt – ganz ohne Zeitdruck, dafür mit nachhaltigem Markenerlebnis.

