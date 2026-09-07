ARD zeigt „Tatort“ früher, ORF zieht nicht mit

Wer den neuen „Tatort“ in Deutschland sehen will, muss künftig nicht mehr bis zum Sonntagabend warten. Die ARD stellt die Filme künftig bereits am Freitag vor der Fernsehausstrahlung exklusiv in der Mediathek bereit. In Österreich ändert sich nichts: Auf ORF ON sind die Folgen weiterhin erst nach der linearen Erstausstrahlung verfügbar. Der ORF hält am Sonntagabend als regulärem Sendetermin fest. Die Ausstrahlung sei „eine lieb gewonnene Fernsehtradition, ein TV-Ereignis und ein Gemeinschaftsmoment“, teilte der Sender auf APA-Anfrage mit. Daran wolle man vorerst nichts ändern.

ORF verweist auf rechtliche Unterschiede

Als weiteren Grund nannte der ORF unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. ORF ON habe bei der vorzeitigen Veröffentlichung von Sendungen weniger Möglichkeiten als die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet die Neuregelung, dass zwischen der Veröffentlichung in der Mediathek und der Fernsehausstrahlung künftig zwei Tage liegen. In Österreich bleibt der Sonntagabend vorerst der erste reguläre Termin.

„König in Gelb“ eröffnet den Herbst

Den Auftakt zum „Tatort“-Herbst bildet der Hannover-Krimi „König in Gelb“. Der Film läuft am 13. September um 20:15 Uhr im Ersten und auf ORF 2. Registrierte Nutzer können ihn in der ARD-Mediathek bereits ab 11. September abrufen. Im Mittelpunkt steht die Ermittlerin Charlotte Lindholm. Sie führt ein Fall nach Kleinhude in Niedersachsen, wo sich ein sogenanntes Demenzdorf befindet. Dort leben Menschen mit Demenz in einer Umgebung, die einen möglichst normalen Alltag ermöglichen soll. Hauptkommissar Vogel, gespielt vom österreichischen Schauspieler Andreas Lust, ist überzeugt, dass einer der Bewohner ein Serientäter ist. Sieben Menschen soll der Mann ermordet haben. Doch auch Vogel hat etwas zu verbergen. Sein eigenes Geheimnis wird im Verlauf des Falls für die Ermittlungen relevant.

(APA/red)