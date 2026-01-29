APA-Comm erweitert Geschäftsleitung

Der Kommunikationsdienstleister APA-Comm ist mit einer erweiterten Geschäftsleitung in das Jahr 2026 gestartet. Neben Geschäftsführer Klemens Ganner ergänzen nun Christoph Bauer als Chief Operating Officer (COO) sowie Luzia Strohmayer-Nacif als Chief Commercial Officer (CCO) die Unternehmensführung.

Christoph Bauer ist seit 2007 im Unternehmen tätig und war zuletzt unter anderem für Produktmanagement und operative Agenden im Bereich Media Intelligence verantwortlich. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Steuerung der betrieblichen Abläufe sowie die bereichsübergreifende Koordination.

Luzia Strohmayer-Nacif ist seit 2005 in unterschiedlichen Rollen bei APA tätig, zuletzt als Leiterin des APA Visual Desk. Als CCO verantwortet sie künftig die Vertriebsstrategie im In- und Ausland, das Media-Relations-Management sowie die strategische Führung der Bildagentur APA-Images. Zudem engagiert sie sich als Vorstandsmitglied im Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) sowie im internationalen Dachverband CEPIC.

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur und bündelt Services rund um Produktion, Recherche, Verbreitung, Medienbeobachtung und Erfolgsmessung.

