Anthropic nutzt Rechenzentrum von Musk

Die KI-Firma Anthropic arbeitet künftig mit Unternehmen von Elon Musk zusammen. Anthropic erhält Zugang zur gesamten Kapazität des Rechenzentrums „Colossus 1“, das von SpaceX betrieben wird. Dort stehen mehr als 220.000 KI-Chips des Herstellers NVIDIA zur Verfügung.

Die Kooperation gilt als überraschend, da Anthropic mit seinem KI-System Claude direkt mit Musks KI-Unternehmen xAI und dessen Chatbot Grok konkurriert. Noch vor wenigen Monaten hatte Musk Anthropic öffentlich scharf kritisiert.

Inzwischen äußerte sich Musk deutlich positiver über das Unternehmen. Nach Gesprächen mit führenden Mitarbeitern von Anthropic habe er einen guten Eindruck davon gewonnen, wie verantwortungsvoll die Firma mit Künstlicher Intelligenz umgehe. Deshalb habe er der Vermietung des Rechenzentrums zugestimmt. Die eigene KI-Entwicklung von xAI sei inzwischen auf das neue Rechenzentrum „Colossus 2“ verlagert worden.

Neben der Nutzung der Rechenleistung prüft Anthropic laut SpaceX auch eine mögliche Zusammenarbeit bei geplanten KI-Rechenzentren im Weltall. Musk vertritt die Ansicht, dass der steigende Energiebedarf künftiger KI-Systeme langfristig Rechenzentren im Orbit notwendig machen könnte. Experten bezweifeln jedoch bislang die wirtschaftliche Umsetzbarkeit solcher Projekte.

Anthropic sorgte zuletzt mehrfach für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen widersetzte sich Forderungen der US-Regierung, seine KI-Modelle für autonome Waffensysteme oder umfassende Überwachung einzusetzen. Das Pentagon stufte die Firma daraufhin als mögliches Risiko für staatliche Lieferketten ein.

Außerdem stellte Anthropic ein neues KI-Modell namens „Claude Mythos Preview“ vor. Dieses soll bislang unerkannte Sicherheitslücken in Software aufspüren können. Das Unternehmen plant derzeit jedoch keine öffentliche Veröffentlichung des Systems.

APA/Red.