André Hellers Windhunde bleiben unsichtbar

Das traditionelle „Kipferl“-Come Together der Demner.Group stand diesmal im Zeichen der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein (VIC). Gefeiert wurden ein Jubiläumsfilm nach einer Idee von André Heller und die daraus entwickelte Kampagne, die national wie international für Furore sorgte. Die Bilanz kann sich sehen lassen: ADGAR, CCA, New York Festivals, Telly Awards und sogar Cannes – die Liste der Auszeichnungen ist lang. Entsprechend posierten Generaldirektor Robert Lasshofer, Künstler André Heller und Agenturchef Mariusz Jan Demner stolz mit Trophäen.

Vom Vogel zum Fisch – und zurück

Der Film selbst ist eine visuell überbordende Zeitreise, umgesetzt von Regisseur Johannes Mücke. Aus Kerzenlicht und Zigarre entsteht ein feuriger Vogel, der sich über den Stephansdom erhebt, sich mit einem fliegenden Fisch verbündet und begleitet von immer mehr Fantasiegestalten durch die Jahrhunderte schwebt. Ein CGI-Epos, das nach Hellerschen Maßstäben gelungen ist. Dass ein Projekt dieser Größenordnung mit vergleichsweise schlanker Crew umgesetzt wurde, spricht für effiziente Produktionsarbeit – und einen hochpreisigen Ideenverkäufer.

Hier geht’s zum Trailer

Windhunde nur im Kopf

Zum Schmunzeln brachte Heller die Agentur mit der Ankündigung, „mit zwölf Windhunden“ zu erscheinen. Besorgte Agenturhundehalter konnten beruhigt werden: Die Tiere existierten nur in seiner Vorstellung, poetisch wie er es nannte. Stattdessen stehen am Titelbild nicht zwölf, sondern drei Herren. Sie halten Werber-Trophäen hoch – die Bitcoins der Agenturbranche.

Zwischen Fantasie und Wirklichkeit

Dass Heller seine Fantasie gerne überstrapaziert, ist kein Geheimnis. Ob als Afrika-Versteher oder Kunstverkäufer – der Familienmensch fällt manchmal gerne aus dem Rahmen. Nach einer Idee von Agenturchef Mariusz Jan Demner schreibt die Legende sein vorläufig letztes Kapitel im Dienste der Werbung – als Ideenlieferant deluxe.

Mit diesem Film und seinem Auftritt wird es wohl nicht getan sein. Und vielleicht macht er dann sein Versprechen wahr und liefert das nächste Mal einen echten Windhunde-Auftritt bei der Demner.Group ab.

(PA/red)