Amazon plant Übernahme von Globalstar

Laut einem Bericht der Financial Times verhandelt Amazon über die milliardenschwere Übernahme von Globalstar, einem Unternehmen mit 88 aktiven Satelliten. Ziel ist es, Amazons eigenes Satelliten-Kommunikationsnetzwerk “Leo” auszubauen und damit stärker mit dem Rivalen Starlink von Elon Musk zu konkurrieren. Das “Leo”-Projekt soll bis zu 3.200 Satelliten umfassen, während Starlink aktuell über 10.000 aktive Satelliten verfügt.

Die Verhandlungen gelten als komplex, da der Technologiekonzern Apple 20 Prozent an Globalstar hält. Amazon selbst äußerte sich nicht zu den Plänen. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien von Globalstar um fast zwölf Prozent auf ein 18-Jahres-Hoch.

Satellitenkommunikation gewinnt vor allem für zivile und militärische Anwendungen an Bedeutung. Starlink spielt etwa eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg. Auch Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom und T-Mobile kooperieren mit Satellitenanbietern, um in abgelegenen Regionen Internetzugang via Satellit zu ermöglichen. Europa verfolgt mit dem Projekt “Iris2” den Aufbau eines eigenen Satellitennetzwerks zur technologischen Unabhängigkeit.

APA/Red.