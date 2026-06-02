Alphabet stockt Milliarden für KI auf

Der Technologiekonzern Alphabet, Muttergesellschaft von Google, plant die Aufnahme von insgesamt 80 Milliarden US-Dollar (68,69 Milliarden Euro). Mit dem Kapital soll vor allem der weitere Ausbau der Infrastruktur für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) finanziert werden. Nach Angaben des Unternehmens übersteigt die Nachfrage nach KI-Lösungen und entsprechenden Dienstleistungen derzeit die verfügbaren Kapazitäten. Sowohl Unternehmen als auch private Nutzer würden verstärkt auf die Angebote des Konzerns zurückgreifen.

Beteiligung von Berkshire Hathaway

Ein Teil der Finanzierung soll über die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway erfolgen. Das Unternehmen, das eng mit dem Investor Warren Buffett verbunden ist, will Alphabet-Aktien im Wert von zehn Milliarden US-Dollar erwerben. Der Kaufpreis liegt dabei unter dem Schlusskurs der Aktie vom gestrigen Montag. Zusätzlich plant Alphabet, durch öffentliche Platzierungen von Aktien und Wandelanleihen weitere 30 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Darüber hinaus kündigte der Konzern ein Programm für das dritte Quartal an. Dieses soll den schrittweisen Verkauf von Aktien im Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar ermöglichen.

Investitionsausgaben erneut erhöht

Bereits im April hatte Alphabet seine Prognose für die Investitionsausgaben im laufenden Jahr angehoben. Die erwarteten Ausgaben wurden um fünf Milliarden US-Dollar erhöht und liegen nun zwischen 180 und 190 Milliarden US-Dollar. An der Börse reagierten Anleger zurückhaltend auf die Ankündigungen. Im nachbörslichen Handel verlor die Alphabet-Aktie rund zwei Prozent an Wert.

(APA/red)