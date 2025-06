Agentur Scholz & Friends baut auf Ela Lutz

Einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit setzt Markus Mazuran, seit April Chairman von Scholz & Friends Wien, mit der Besetzung von Ela Lutz als Client Service Director. Mit mehr als 14 Jahren Erfahrung im Marketing und Account Management bringt sie umfassendes Know-how sowie “den Willen neue Impulse zu setzen” in die Wiener Agentur ein.

Ela Lutz hat einen vielseitigen Werdegang, der Kreativität und Kommunikationskompetenz vereint. In ihrer langjährigen Agenturlaufbahn betreute sie unter anderem Kunden wie Interspar, UniCredit Bank Austria, jö Bonus Club, Hervis, Ski Austria und Sacher. Aktuell verantwortet sie die Etats der Kunden Österreichische Bundesforste, Tiroler Festspiele Erl, Privatbrauerei Hirt, Österreichische Lotterien und Ford.

Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften sowie der Kulturwissenschaften sammelte Lutz erste berufliche Erfahrungen als Regieassistentin am Volks- und Burgtheater. Diese kreative Basis führte sie schließlich in die Kommunikationsbranche, wo sie ein weiterführendes Studium in Kommunikationsdesign und Producing absolvierte.

Berufsstationen

Ihre Karriere im Marketing startete Lutz bei der Wiener Zeitung. Dort hatte sie die kommunikativen Agenden rund um den Einkauf von Waren und Dienstleistungen verantwortet. Es folgte der Wechsel auf Agenturseite: Als Account Managerin bei Jung von Matt sowie später bei Scholz & Friends Wien – damals noch unter Y&R und VMLY&R firmierend – vertiefte sie ihre Expertise in der strategischen Kundenberatung. Nach einer Zwischenstation bei Heimat Wien kehrte sie im Herbst 2024 zu Scholz & Friends zurück, um nun in ihrer neuen Rolle innovative Ansätze in der Beratung zu etablieren.

„Ich freue mich sehr auf die neue Verantwortung im Team von Scholz & Friends Wien“, sagt Ela Lutz. „Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Agentur beim Thema KI über unsere OPEN AI Plattform greifbar weiterentwickeln, um zukunftsweisende Lösungen für unsere Kund*innen zu entwickeln.“

(PA/red)