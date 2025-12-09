Agentur Pzwei eröffnet Standort in Wien

PR-Profi Wolfgang Pendl ist zurück. Nach mehr als drei Jahren in politischen Spitzenfunktionen – zuletzt im Gesundheitsministerium und im Büro der burgenländischen Landesregierung – steigt er wieder bei seiner Agentur Pzwei ein und eröffnet zugleich einen neuen Standort in Wien. Damit wird die ursprünglich Vorarlberger Agentur künftig auf zwei Bühnen spielen. Beim Comeback-Event im Bregenzer Pier69 feierten knapp 100 Gäste den Neustart.

Wien und Bregenz als Doppelstrategie

Pendls Rückkehr folgt einer Phase, in der das bestehende Team rund um Geschäftsführerin Daniela Kaulfus die Agentur erfolgreich geführt hat. Dass die Struktur nun erweitert wird, ist mehr als eine organisatorische Anpassung: Die Kombination aus Wiener Kontakten, politischer Erfahrung und einem eingespielten Team in Vorarlberg dürfte Pzwei künftig stärker als überregionale Beratungsadresse positionieren.

Die Gästeliste des Abends: Von Ex-Minister Johannes Rauch und Ex-Landesrätin Katharina Wiesflecker über Vertreter aus Tourismus, Energie, Kulturinstitutionen und Kreativwirtschaft: Wer gekommen ist, dokumentierte mit seiner Anwesenheit die Relevanz des Pzwei-Netzwerks. Auch Branchenkenner wie ORF-Journalisten, Agenturprofis, Designer und Messeverantwortliche mischten sich unter die Gäste.

Dass der Abend bewusst beide Welten inszenierte – Wiener Schmäh und Vorarlberger Bodenständigkeit –, zog sich durchs Programm. Das musikalische Duo Klas und Gvozdenovic setzte das Motto „Bregenz. Wien“ in Szene.

(PA/red)