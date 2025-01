Agentur Komma4 erweitert Geschäftsführung

Die Wiener Kommunikationsagentur komma4, gegründet im Sommer 2023, wächst: Die bisherigen Geschäftsführerinnen Nicole Kallischek und Veronika Beck erweitern das Leitungsteam um Carina Rambauske und Julia Kent. Damit wird das ursprünglich als Duo gestartete Unternehmen nun von einem Quartett aus Gesellschafterinnen geführt, das nicht nur seine Kompetenzen, sondern auch seinen geografischen Radius erweitert.

Nach nur eineinhalb Jahren erfolgreicher Tätigkeit, in denen komma4 unter anderem namhafte Kunden wiejö Bonus Club, ÖAMTC Flugrettung und Marketing Club Österreich gewann, entschied sich das Duo für diesen Wachstumsschritt. Die neue Struktur entspricht dem Trend, eine selbstständige Tätigkeit in einem kleinen Team und mit gemeinsamen Markenauftritt auszuüben. Der Vorteil der flexiblen Beratungsfirma liegt darin, auf schnelle, persönliche Art in Kommunikation zu treten, statt auf ein großes Agenturmodell zu setzen.

Carina Rambauske , ehemalige Redakteurin, bringt Erfahrung aus ihrer Zeit in der Medienbranche mit. Sie kehrt nach einer Elternkarenz in die Arbeitswelt zurück.

Julia Kent, PR-Strategin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, war zuvor in leitenden Positionen namhafter Agenturen tätig und ist spezialisiert auf umfassende Kommunikationsstrategien.

Die neuen Gesellschafterinnen erweitern nicht nur die Kompetenzen des Unternehmens auf fachlicher Ebene sondern auch auf lokaler. Durch familiäre Connections nach Niederösterreich und in die Steiermark stellt sich die Wiener Agentur quasi multiregional auf.

Über komma4:

Die Agentur bietet Dienstleistungen in den Bereichen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation und Social Media an. Zu den Kunden zählen neben Konzernen auch KMUs und öffentliche Institutionen. Mit einer klaren Ausrichtung auf individuelle und hochwertige Beratung möchte komma4 weiterhin wachsen und sich als feste Größe in der österreichischen Kommunikationsbranche etablieren.

