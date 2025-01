ORF-Journalist Maier wechselt in die Kommunikationsbranche

Gerhard Maier, langjähriger ORF-Journalist und Sendungsgestalter, hat zum Jahresbeginn 2025 die Leitung des Bereichs Strategische Kommunikation und Presse bei der IG Windkraft übernommen. Mit diesem Wechsel schlägt der 42-Jährige ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn auf, das seinen bisherigen Schwerpunkten auf Journalismus, Nachhaltigkeit und Klimathemen nahtlos entspricht. Sein Abschied beim ORF wurde von Maier per Social Media angekündigt.

Makellose Laufbahn beim ORF

Maier begann seine journalistische Laufbahn 2006 beim ORF und arbeitete in verschiedenen Funktionen im Radio und Fernsehen. Er sammelte Erfahrungen als Redakteur und Reporter bei Ö1 und Ö3, bevor er ab 2013 als Moderator und Gestalter von Sendungen wie dem “ZiB Magazin” und “ZiB Flash” auf ORF 1 tätig wurde. Hervorzuheben ist seine Arbeit für die Sendung “ZiB Magazin Klima”, die er seit April 2022 moderierte. Mit diesem Format hat Maier das Bewusstsein für Klimafragen und nachhaltige Entwicklungen in der österreichischen Medienlandschaft befeuert.

Marketing für Klimaschutz

In seiner neuen Rolle bei der IG Windkraft sieht Maier eine ideale Möglichkeit, seine Expertise und Leidenschaft für Nachhaltigkeit einzubringen. „Die Windkraft ist ein zentraler Baustein der Energiewende und essentiell für die Zukunftssicherheit Österreichs. Ich freue mich, in einer Phase des Umbruchs und Aufbruchs die Kommunikation für diese Schlüsseltechnologie zu gestalten“, so Maier.

IG Windkraft setzt auf Profi

Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft, zeigte sich über die Verpflichtung von Gerhard Maier begeistert: „Mit seiner umfassenden Medienkompetenz wird Gerhard Maier ein starker Impulsgeber für die Windkraftbranche sein. Die Energiewende ist eine Herausforderung, die wir nur mit fundierter Kommunikation und breiter gesellschaftlicher Akzeptanz bewältigen können.“

Die IG Windkraft, die rund 95 Prozent der installierten Windkraftleistung in Österreich vertritt, beschäftigt über 7.900 Menschen und generierte 2023 einen Umsatz von 1,74 Milliarden Euro. In seiner neuen Position wird Maier unter anderem dafür verantwortlich sein, die Bedeutung erneuerbarer Energien in der Öffentlichkeit stärker zu verankern und die strategische Kommunikation des Verbands weiterzuentwickeln.

Maier bleibt Klimaschutz treu

Die Windkraftbranche sieht sich in Österreich aktuell mit großen Herausforderungen und Chancen konfrontiert. Maier bringt nicht nur journalistisches Know-how, sondern auch eine umfassende strategische Perspektive mit. Sein Wechsel zur IG Windkraft markiert eine Weiterentwicklung seiner Karriere, die von der Berichterstattung über Nachhaltigkeit hin zu ihrer aktiven Gestaltung führt.

Mit der Verpflichtung von Gerhard Maier stärkt die IG Windkraft ihre Kommunikationsarbeit in einer Phase, in der die Energiewende an Fahrt aufnimmt und gleichzeitig die Akzeptanz von Windrädern unter der Bevölkerung sinkt.

(PA/red)