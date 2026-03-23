ADGAR Awards würdigen Print- und Onlinewerbung

Am 19. März 2026 versammelte der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) Vertreter der Werbe- und Medienbranche zu den diesjährigen ADGAR Awards im Wiener Konzerthaus. Bei der Gala wurden die herausragendsten Print- und Onlinewerbungen des vergangenen Jahres ausgezeichnet und die Kreativität der heimischen Agenturen gewürdigt.

Herausragende Leistungen in Print und Online

Unter den prämierten Agenturen fanden sich führende Häuser wie Demner, Merlicek & Bergmann / DMB., DDB Wien, Havas Village Wien, LWND, Obscura und Reichl & Partner. Besonders geehrt wurde Interspar Österreich, das den Titel Printwerber des Jahres erhielt. Mit seinem konsequenten Einsatz von Zeitungen und Magazinen im Mediamix setzte das Unternehmen erneut Maßstäbe im Printbereich.

Die Siegerkampagnen zeigten die Bandbreite der österreichischen Werbelandschaft. Havas Village Wien überzeugte mit einem humorvollen Auto-Sujet für Volvo Car Austria, während Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. für Wien Energie den Ausbau von Sonnenenergie kreativ und anschaulich präsentierte. DDB Wien erzielte Erfolge sowohl im Handel mit einem Einfall für McDonald’s als auch im sozialen Bereich mit der einfühlsamen Kampagne Abakus für Caritas Österreich. Im Onlinebereich setzte LWND für Billa AG auf innovative Personalisierung und KI-gestützte Muttertagskampagnen.

Galaabend mit Unterhaltung und Musik

Der Abend wurde von Kabarettist Dr. Bohl eröffnet, während Madeleine Gromann (ORF) und Philipp McAllister (ServusTV) durch das Programm führten. Für die musikalische Untermahlung sorgte der Grammy-nominierte DJ und Produzent Mousse T., der gemeinsam mit den britischen Künstlern Emma Lanford und Andrew Roachford auftrat.

(PA/red)