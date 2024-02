Aandrs: Die Welt der Jobs

Schwere Jobs, leichte Jobs, heiße Jobs, coole Jobs oder straubige Jobs. Aandrs hat keine vergessen. Sogar die himmlischen Jobs sind dabei.

Mit dem durchaus augenzwinkernden Spot will man willhaben auch als Jobplattform positionieren. Dabei setzt man auf den Claim Wer einen Job will, willhaben!

„Der neue Flight unserer Crossmedia-Kampagne zielt darauf ab, unsere Position am heimischen Markt zu festigen. Dabei unterstreichen wir einerseits die Vielfalt unseres Angebotes für ArbeitnehmerInnen sowie andererseits unser Potential für ArbeitgeberInnen in ganz Österreich“, so Mercedes Krutz, Head of Marketing bei willhaben, zum aktuellen Auftritt. Zu sehen ist er in TV und digitalen Medien, zu hören im Radio.

Credits:

Auftraggeber: willhaben

Geschäftsführerin: Sylvia Dellantonio

Marketingleiterin: Mercedes Krutz

Marketing-Team: Matthias Imre, Olgu Bolun, Ralph Wachter, Pamela Graisy

Kreativagentur: AANDRS

Mediaagentur: Mindshare

Filmproduktion: Kaiserschnitt Film

Regie: Deniz Cooper

DoP: Matthias Papst

Szenenbild: Sophie Rieser

Schnitt: Gregor Lehrl

VFX: Jürgen Hackl

Tonstudio: Innenhof Studios

Grading: Mike Bothe

Sprecher: Rafael Haider