88.6 feiert bundesweite Lizenz mit Party

Das Fest im Arsenal war mehr als nur ein Sommerabend mit Live-Acts und Partyspielen: Für die beiden Geschäftsführer Ralph Meier-Tanos und Günther Zögernitz bot es den passenden Rahmen, um die bundesweite Sendelizenz offiziell zu feiern. Erst vor rund Wochen war die Entscheidung gefallen, dass 88.6 künftig via DAB+ in ganz Österreich senden darf – ein strategischer Meilenstein für den Sender.

Die formelle Entscheidung dazu hatte die Medienbehörde KommAustria bereits am 8. August 2025 getroffen. Öffentlich bekannt wurde der Bescheid am 17. August, seither gilt 88.6 offiziell als bundesweiter Sender.

Feier im Zeichen des Aufbruchs

Beim Sommerfest in der Wiener Ballonhalle konnten Gäste rund um das eigens aufgebaute 88.6-Live-Studio selbst Radioluft schnuppern. Im KI-Fun-Bereich wurden Spots produziert und Erinnerungsfotos generiert, daneben sorgten Beerbong und Cornhole für ausgelassene Stimmung. Musikalisch traten AUT of ORDA mit ihrem dialektstarken Pop-Sound auf sowie die italienische Queen-Tribute-Show Break Free, die europaweit als eine der authentischsten gilt.

Bedeutung für den Radiomarkt

Mit der bundesweiten Lizenz stellt sich 88.6 stärker auf: Der bislang auf Wien, Niederösterreich und Burgenland beschränkte Sender kann nun ganz Österreich erreichen. Für den Radiomarkt bedeutet das eine zusätzliche, rockige Stimme im Wettbewerb – und für die Hörer ein weiterer Player mit klarer Positionierung zwischen Rock, Pop und Crossover.

(red)