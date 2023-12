700 Mio. Dollar Vergleich für Google

Hohe Strafen und Bußgelder für Fehltritte von Tech-Giganten sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Auch Google hat es jüngst wieder erwischt: In Folge von Klagen mehrerer US-Bundesstaaten muss sich die Alphabet-Tochter nun wegen ihrer Praktiken bei der Play Store-App verantworten. Ein Vergleich zwischen Google und den Kartellbehörden liegt bei 700 Millionen Dollar (641,14 Millionen Euro). Davon soll Google 630 Mio. Dollar in einen Fonds für Verbraucher und 70 Mio. Dollar in einen Fonds für die US-Bundesstaaten zahlen. Eine richterliche Genehmigung des Vergleichs steht allerdings noch aus.

Der Grund für all das sind mehrere Missstände, die in Googles Umgang mit seinem Play Store in den letzten Jahren aufgetreten wären. Unter anderem hatten die Bundesstaaten Google vorgeworfen, den Verbrauchern durch rechtswidrige Einschränkungen bei der Verbreitung von Apps auf Android-Geräten überhöhte Preise zu berechnen. Zudem hätte Google unnötige und viel zu hohe Gebühren für Transaktionen, die über den Play Store getätigt wurden, berechnen.

Berechtigte Verbraucher erhalten laut Angaben mindestens zwei Dollar und möglicherweise zusätzliche Zahlungen. Dies basierend auf ihren Ausgaben im Play Store zwischen dem 16. August 2016 und Ende September 2023. Als Teil der Einigung erklärte sich Google zudem bereit, den Nutzern die Möglichkeit zu erleichtern, Apps direkt von Entwicklern herunterzuladen.

APA/Red.