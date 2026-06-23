3 von 4 TirolerInnen informieren sich auf tt.com

Die ÖWA-Daten für das erste Quartal 2026 bringen sensationelle Nachrichten für Tirols digitales Flaggschiff tt.com. Mit einer überragenden monatlichen Reichweite von 76,2 % in ihrem Heimatbundesland steht die tt.com auf Platz 1 im gesamten Bundesländertageszeitungs-Ranking.

3 von 4 TirolerInnen nutzen damit die tt.com als Informationsquelle. Keine andere Bundesländer-Tageszeitung in Österreich erreichte im 1. Quartal 2026 in ihrem jeweiligen Stammbundesland einen derartig hohen Wert.

Hier die Highlights der aktuellen ÖWA im Überblick:

Die unangefochtene Nummer 1 : Mit 76,2 % Reichweite ist tt.com nicht nur die Nr. 1 unter den Bundesländer-Tageszeitungen.

: Mit 76,2 % Reichweite ist tt.com nicht nur die Nr. 1 unter den Bundesländer-Tageszeitungen. National erreicht tt.com 1.706.000 Unique User pro Monat , das entspricht 23,5 % aller ÖsterreicherInnen und einem Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

, das entspricht 23,5 % aller ÖsterreicherInnen und einem Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Starke tägliche Reichweite: Jeden Tag besuchen rund 185.000 User tt.com – auch dieser Wert entspricht einem deutlichen Plus von 18 % im Vergleich zu Q1 2025!

Moser Holding-CEO Silvia Lieb: „Dieser Reichweitenerfolg ist das Ergebnis der konsequenten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung unserer digitalen Produkte. Es gelingt uns sehr erfolgreich, dem grundlegend geänderten Mediennutzungsverhalten mit digitalen Angeboten zu begegnen, die auf hohe Nachfrage stoßen. Wir gestalten den Wandel damit aktiv mit. Das ist eine große TT-Teamleistung der vergangenen Jahre, auf die ich sehr stolz bin.“

tt.com feierte 30. Geburtstag

Die Bestnoten bei den Userzahlen erhält tt.com just in ihrem Jubiläumsjahr. Was 1996 unter der Domain tirol.com als mutiges Experiment begann, ist heute eine der erfolgreichsten News-Plattformen Österreichs. Das 30-jährige Jubiläum nimmt die Tiroler Tageszeitung zum Anlass, um zurück und vor allem nach vorne zu blicken und diesen Meilenstein mit besonderen Aktionen zu begehen.

Zeitreise per Mausklick und exklusive Einblicke

Neben einer umfassenden Sonderbeilage der Tiroler Tageszeitung lädt die Website retro.tt.com zu einer digitalen Zeitreise ein: Hier können User einen Blick auf aktuelle News in den Original-Layouts von 1996 bis 2026 werfen. Auch GeschäftspartnerInnen feiern mit: Sie erhalten bei einem exklusiven Kundenevent Insights zu tt.com, blicken hinter die Kulissen der Datenanalyse und erfahren, wie die TT die Zahl der Instagram-Follower in den letzten 15 Monaten um über 80 Prozent steigern konnte.

Quelle: ÖWA, 1. Quartal 2026, Internetnutzer in Österreich, tt.com Einzelangebot. Die Vergleiche beziehen sich auf das Vorjahr (Q1 2025) sowie das Jahr 2006. Diese Reichweite unterliegt einer statistischen Schwankungsbreite.

(Entgeltliche Einschaltung)