1a-Installateure setzen erneut auf Cayenne

Auch im Frühjahr 2026 setzen die 1a-Installateure ihre Marketingkampagne fort und wollen damit ihre Position als Ansprechpartner für hochwertige Bad- und Energielösungen in Österreich weiter stärken. Im Zentrum der Kommunikation sollen dabei die Qualitätsstandards der Mitgliedsbetriebe, der Einsatz etablierter Markenprodukte sowie ein umfassendes Serviceangebot stehen – von der Beratung bis zur fachgerechten Umsetzung.

Österreichweite Präsenz

Die Kampagne knüpft an eine Reihe von Marketingmaßnahmen an, mit denen der Verbund in den vergangenen Jahren Sichtbarkeit erzielt hat. Durch eine breit angelegte Präsenz im öffentlichen Raum soll die Marke auch 2026 im Bewusstsein der Konsumenten bleiben. Ein Schwerpunkt der aktuellen Kampagne liegt erneut auf Außenwerbung. Die Sujets sind in allen Landeshauptstädten sowie entlang stark frequentierter Verkehrsachsen sichtbar. Damit soll eine möglichst hohe Reichweite erzielt werden. Der sogenannte Frühjahrsflight 2026 baut auf einem Media-Mix auf, der verschiedene Kommunikationskanäle kombiniert. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Marke österreichweit zu stärken und gleichzeitig die regionalen Mitgliedsbetriebe stärker in den Fokus zu rücken.

Regionale Sichtbarkeit für Mitgliedsbetriebe

Ein zentrales Element der Kampagne ist die Einbindung der einzelnen Betriebe. Jedes Mitglied der 1a-Installateure soll mindestens vier 16-Bogen-Plakatflächen mit individuellem Logoeindruck erhalten. Dadurch sollen regionale Unternehmen innerhalb des Verbundes sichtbarer werden. Zusätzlich können Betriebe eine Erweiterung um 8-Bogen-Plakate buchen. Diese können beispielsweise als Portrait-Sujet eingesetzt werden, um die regionale Bekanntheit zu stärken. Alternativ können die Flächen auch für Lehrlingskampagnen genutzt werden, um gezielt Nachwuchskräfte anzusprechen und Maßnahmen im Bereich Employer Branding zu unterstützen.

Umsetzung durch Cayenne

Konzipiert und umgesetzt wird die Kampagne von der österreichischen Marketingagentur Cayenne. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den Gremien der 1a-Installateure sowie den beteiligten Mitgliedsbetrieben. Ziel ist ein einheitlicher Auftritt mit regionaler Verankerung. Die Cayenne Marketingagentur ist eine eigentümergeführte Full-Service-Agentur mit Standorten in Wien und in Niederösterreich. Der Schwerpunkt liegt auf strategischer Marketingplanung sowie auf der Entwicklung kreativer Kommunikationslösungen für unterschiedliche Kanäle.

(PA/red)