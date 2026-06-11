Neura Robotics erhält Milliardeninvestition

Das deutsche Robotik-Start-up Neura Robotics hat eine der größten Finanzierungsrunden der europäischen Technologiebranche abgeschlossen. Das Unternehmen aus Metzingen in Baden-Württemberg gab bekannt, im Rahmen einer Series-C-Finanzierung bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) von Investoren erhalten zu haben.

Zu den Geldgebern zählen führende Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, Industrieautomation und digitale Infrastruktur. Beteiligt sind unter anderem Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler sowie die Europäische Investitionsbank.

Neura Robotics wurde 2019 gegründet und entwickelt intelligente Roboterlösungen für Industrie und Alltag. Zum Portfolio gehört unter anderem der humanoide Roboter „4NE1“, dessen Name für „For Anyone“ steht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Assistenzroboter Mipa sowie verschiedene Robotersysteme für industrielle Anwendungen an.

Mit dem frischen Kapital will Neura Robotics seine Technologie weiterentwickeln und seine Position im schnell wachsenden Robotik- und KI-Markt ausbauen.

APA/Red.