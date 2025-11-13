10 Jahre Quizmaster: Das Rätsel um die Regeln

Seit 2015 läuft bei ServusTV werktags um 19:35 Uhr der „Quizmaster“. Moderator Andreas Moravec begrüßt dort vier Herausforderer, die versuchen, den amtierenden Titelträger vom Thron zu stoßen. Wer gewinnt, bleibt – wer verliert, geht. So einfach – und zugleich so verwirrend, dass selbst treue Zuseher manchmal rätseln, wann und warum jemand weiterkommt.

Ein Erklärungsversuch

Ein Quizmaster verteidigt seinen Titel gegen vier neue Herausforderer pro Sendung. Die Fragen stammen aus unterschiedlichen Wissensgebieten, aber der Clou ist der Turniermodus: Zuerst treten die Herausforderer in mehreren Runden gegeneinander an, bis nur einer übrig bleibt – und dieser spielt dann im Finale gegen den amtierenden Quizmaster.

Wenn der Quizmaster gewinnt, bleibt er in der nächsten Sendung im Amt und sein Gewinn summiert sich weiter. Wenn er verliert, übernimmt der Sieger seinen Platz – und der Zyklus beginnt von vorn.

Die einzelnen Spielphasen und Regelwechsel (z. B. Punktevergabe, Stechfragen) sind nicht immer transparent erklärt – was wohl mit ein Grund ist, warum viele Zuseher keinen Schimmer haben, was da abgeht.

Ein Format mit Ausdauer

Das Konzept stammt von Interspot Film GmbH, produziert von Niki und Nils Klingohr, redaktionell betreut von Sandra Klingohr und ihrem Team der Sandrats Media GmbH. Über die Jahre gab es zahlreiche Spezialwochen – von den „60ern“ bis zum „Urlaubsspecial“. Moravec selbst wurde 2020 mit der Romy als „Beliebtester Moderator Show/Unterhaltung“ ausgezeichnet.

Zehn Jahre, 58.000 Fragen

Vom 17. bis 21. November 2025 feiert ServusTV das zehnjährige Jubiläum seines Quotengaranten. Rund 58.000 Fragen wurden seit dem Start gestellt, 9.102 Kandidatinnen und Kandidaten traten bereits im Studio an. Durchschnittlich 240.000 Seherinnen und Seher verfolgen das Duell um Wissen und Nervenstärke – ein Spitzenwert für den österreichischen Vorabend.

App-Spieler und Jubiläumswoche

In der Jubiläumswoche winken zusätzliche Gewinne: App-Mitspieler können täglich ein Hotelwochenende gewinnen. Parallel dazu läuft wie gewohnt das TV-Quiz, bei dem pro Sendung bis zu 5.000 Euro erspielt werden können. Nicht gewonnenes Geld wandert in einen Wochenjackpot, den die Zuschauer über die App knacken können.

Erfolgsgeheimnis des Unverständlichen

Zehn Jahre Erfolg, stabile Quoten, loyales Publikum und doch bleibt das Format rätselhaft – das muss man erst einmal schaffen. Vielleicht ist „Quizmaster“ gar kein Quiz, sondern eine soziologische Studie. Ein Fernsehwunder, das sich seiner eigenen Logik entzieht. Und das macht es so genial.

(red)