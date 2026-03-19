Zimper erweitert digitale Kompetenz mit Improove

Die Zimper GmbH, eine im deutschsprachigen Raum etablierte B2B-Mediengruppe, hat Anfang 2026 sämtliche Anteile an der Digital-Marketing-Agentur Improove übernommen. Mit dem Zukauf stärkt das Unternehmen gezielt seine Kompetenzen im Bereich digitale Sichtbarkeit und reagiert damit auf veränderte Anforderungen im Online-Marketing.

Strategischer Ausbau

Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden Wandels in der digitalen Kommunikation. Immer häufiger entscheiden nicht mehr nur klassische Suchmaschinen über die Sichtbarkeit von Unternehmen, sondern auch KI-gestützte Systeme und neue Suchplattformen. Michael Zimper, Geschäftsführer der Zimper GmbH, sieht darin einen zentralen Treiber für die Akquisition. Die Unternehmensgruppe, zu der unter anderem der Kommunalverlag, LSZ und RIS gehören, habe sich in den vergangenen 15 Jahren ein umfassendes B2B-Ökosystem aufgebaut. Dieses umfasst Fachmedien, Kongresse und Networking-Plattformen und erreicht mehr als 100.000 Entscheider im DACH-Raum. Eine zentrale Komponente habe jedoch bislang gefehlt: eine starke operative Expertise im digitalen Marketing.

KI-gestützte Sichtbarkeit

Mit Improove holt sich die Zimper GmbH gezielt Know-how ins Haus. Die Agentur mit Standorten in Wien und Madrid ist seit Jahren im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Performance-Marketing tätig und hat sich früh auf das Feld der Generative Engine Optimization (GEO) spezialisiert. Dabei geht es nicht mehr ausschließlich um klassische Suchmaschinenrankings, sondern um die Präsenz in KI-generierten Antworten. Systeme wie Chatbots oder AI-gestützte Suchdienste greifen zunehmend auf strukturierte Inhalte zurück und empfehlen bevorzugt Quellen, die als vertrauenswürdig eingestuft werden. Nach Einschätzung Zimpers zeigen Daten aus der Suchmaschinenanalyse deutlich, dass sich das Nutzerverhalten verändert: weg von klassischen Ergebnislisten, hin zu direkt aufbereiteten Antworten. Unternehmen, die in diesen neuen Formaten nicht präsent sind, verlieren an Sichtbarkeit.

Integration und Eigenständigkeit

Trotz der vollständigen Übernahme soll Improove als eigenständige Marke bestehen bleiben. Das bestehende Team wird unverändert an den Standorten Wien und Madrid weiterarbeiten. Für die Kunden der Agentur soll die Zugehörigkeit zur Zimper-Gruppe zusätzliche Reichweite über etablierte B2B-Medien und Veranstaltungen eröffnen. Umgekehrt erhalten bestehende Kunden der Mediengruppe Zugang zu erweiterten Dienstleistungen im digitalen Marketing und in der Performance-Optimierung. Die Unternehmensstrategie folgt dabei einem sogenannten „House-of-Brands“-Ansatz. Ziel ist es, Synergien zu schaffen, ohne die Eigenständigkeit und Spezialisierung der einzelnen Marken aufzugeben.

(PA/red)