ORF veröffentlicht Quoten zu den ESC-Semifinalen

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien hat dem ORF bereits mit den beiden Semifinalshows hohe TV-Reichweiten beschert. Sowohl das erste Semifinale am 12. Mai als auch das zweite Semifinale am 14. Mai erreichten ein Millionenpublikum und starke Marktanteile – insbesondere bei jüngeren Zuschauern.

Reichweiten beim ersten Semifinale

Das erste ESC-Semifinale, das am Dienstag, dem 12. Mai, ab 21.00 Uhr live in ORF 1 übertragen wurde, verfolgten bis zu 652.000 Zuschauer. Durchschnittlich 622.000 waren bei der Präsentation der Songs sieben bis zehn mit dabei. Der Marktanteil bei der Entscheidung lag bei 31 Prozent in der Zielgruppe ab zwölf Jahren. Bei den 12- bis 29-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von bis zu 45 Prozent. Insgesamt verfolgten laut ORF 1,760 Millionen Menschen zumindest Teile des ESC-Abends, was 23 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren entspricht.

Zahlen des zweiten Semifinales

Das zweite Semifinale am Donnerstag, dem 14. Mai, erreichte bis zu 792.000 Zuschauer. Durchschnittlich 680.000 Zuschauer verfolgten die Präsentation der Songs sechs bis zehn, darunter auch den Auftritt des österreichischen Acts COSMÓ mit „TANZSCHEIN“. Der Marktanteil bei den Songs elf bis 15 sowie bei der Entscheidung lag bei 32 Prozent. In der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen wurde bei der Entscheidung ein Marktanteil von bis zu 50 Prozent erzielt. Der weiteste Seherkreis lag laut vorläufig gewichteten Daten bei 1,859 Millionen Menschen. Damit sahen 25 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren zumindest Teile des zweiten ESC-Semifinales.

Finale am Samstag

Nach Abschluss beider Semifinale stehen damit alle Teilnehmer des Finales fest. Qualifiziert sind Dänemark, Deutschland, Israel, Belgien, Albanien, Griechenland, Ukraine, Australien, Serbien, Malta, Tschechien, Bulgarien, Kroatien, Großbritannien, Frankreich, Moldau, Finnland, Portugal, Litauen, Schweden, Zypern, Italien, Norwegen, Rumänien und Österreich. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien waren als Mitglieder der „Big Five“ (dieses Jahr nur vier Mitglieder, da Spanien nicht teilnimmt) automatisch für das Finale gesetzt, Gastgeber Österreich als Vorjahressieger ebenfalls. Das Finale des Eurovision Song Contest 2026 findet am Samstag, dem 16. Mai, in Wien statt und wird ab 21.00 Uhr live in ORF 1 und auf ORF ON übertragen. Moderiert wird die Show von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, kommentiert von Andi Knoll.

(PA/red)