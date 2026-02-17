ZDF entfernt nachträglich KI-generierte Bilder

Der öffentlich-rechtliche, deutsche Sender ZDF hat nachträglich KI-generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung heute journal entfernt. Das teilte der Sender auf Anfrage der dpa/APA mit. Die Bilder waren in einem Beitrag vom 15. Februar über Einsätze der US-Migrationsbehörde U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) verwendet worden.

Fehlende Kennzeichnung bei Ausstrahlung

Nach Angaben des Senders hätten die verwendeten Bilder als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnung sei jedoch bei der Überspielung des Beitrags „aus technischen Gründen nicht übertragen“ worden. In dem betroffenen Beitrag waren unter anderem Szenen zu sehen, in denen eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden. Dabei handelte es sich um KI-generiertes Bildmaterial.

Korrektur in der Mediathek

Wie das ZDF weiter mitteilte, sei der Fehler inzwischen korrigiert worden. In der Mediathek ist eine angepasste Version der Sendung abrufbar. Die KI-Bilder wurden darin durch andere Videosequenzen und Standbilder ersetzt. Zudem weist ein eingeblendeter Balken über Teilen des Beitrags darauf hin: „Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert“.

Verweis auf interne KI-Grundsätze

Der Sender verwies auf seine internen Richtlinien zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. In den KI-Grundsätzen des ZDF sei festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial stets transparent gekennzeichnet werden müsse. Auf die Frage, ob der Redaktion zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt gewesen sei, dass es sich bei den verwendeten Bildern um ein KI-generiertes Video handelte, äußerte sich der Sender auf Anfrage nicht.

(APA/red)