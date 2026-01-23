Skisport bleibt im ORF: Neue Vereinbarung bis 2032

Der ORF und Ski Austria haben ihre Zusammenarbeit langfristig verlängert. Die Fortsetzung der Partnerschaft bis 2032 wurde am gestrigen Abend im Rahmen der Kitz Media Night bekanntgegeben. Vereinbart wurde dabei die Verlängerung der nationalen Medienrechte für sämtliche Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes im Lizenzgebiet Österreich.

Wintersport als fixer Bestandteil des ORF-Programms

Das Rechtepaket umfasst weiterhin die exklusiven Übertragungen im Fernsehen, Radio und online. Enthalten sind alle FIS-Weltcupbewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Snowboard und Freestyle. Damit bleiben die wichtigsten österreichischen Weltcupbewerbe auch in den kommenden Jahren live im ORF zu sehen. Beim ORF wird die Vertragsverlängerung als bedeutender Schritt für das Sportangebot gesehen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betont die besondere Rolle des Wintersports im öffentlich-rechtlichen Programm. Veranstaltungen wie jene in Kitzbühel, Schladming, Flachau oder an den Schanzen in Innsbruck, Bischofshofen und am Kulm seien seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Senders. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Skiverband habe sich sowohl für das Publikum als auch für den ORF bewährt und werde nun im Free-TV weitergeführt.

ÖSV hebt Reichweite und Qualität hervor

Auch beim Österreichischen Skiverband wird die Fortsetzung der Kooperation positiv bewertet. Generalsekretär Christian Scherer verweist darauf, dass es ein zentrales Anliegen sei, Wintersport für ein möglichst breites Publikum frei zugänglich zu halten. Der ORF stehe für hohe Produktionsstandards und langjährige Erfahrung in der Wintersportberichterstattung. Diese Kombination trage wesentlich zur nationalen und internationalen Sichtbarkeit des österreichischen Wintersports sowie des Wintertourismus bei. Mit der Einigung setzen beide Partner ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit fort und sichern die umfassende mediale Präsenz der Weltcupbewerbe in Österreich für die kommenden Jahre.

(PA/red)