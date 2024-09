Wiener Elektro-Tage mit vielen Premieren

Fiat etwa wird mit dem extra für Städte entwickelten Leichtkraftfahrzeug Topolino präsent sein. VW nutzt die Gelegenheit, den neuen ID. Buzz mit langem Radstand und sechs Sitzen vorzustellen. Etwas kleiner ist der ID.7 Tourer ausgefallen, der sich dem Segment der oberen Mittelklasse verschreibt.

Mercedes bringt neben dem G 580 auch die Großraumlimousine EQV mit nach Wien. Opel stellt den neuen SUV Frontera Electric vor und Peugeot seinen E-5008. Ebenso ist ein erster Blick auf den Skoda Elroq zu werfen und Citroen kommt unter anderem mit seinem e-C3 in die Bundeshauptstadt.

Daneben können die Besucher eine Reihe von Concept Cars, im Einsatz bei Rallyes oder in der Formel-E, bewundern.

Talk-Runden

Neben den Modellen werden die Besucher der Elektro Tage am Heldenplatz auch auf zahlreiche Experten und Politiker treffen, die sich mit dem Thema E-Mobilität auseinandersetzen. Das nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch auf der Bühne. So wird sich ein Panel mit dem Thema Gesellschaft, Politik und Industrie in der Transformation und Digitalisierung beschäftigen. Zu Auseinandersetzungen mit dem Thema laden auch Talks unter anderem von ORF Radio Wien und Krone.

Unterhaltung

Als Ausgleich zur geballten Information wartet auf die Besucher auch ein starkes Unterhaltungsprogramm. Neben interaktiven Spielen und vielfältiger Kulinarik gibt es auf den Bühnen auch Show-Acts aus Österreich zu bewundern. Darunter unter anderem Anna Rosen, Cathi Castillo, MEGAN, The Belgian Blue, Deladap oder The Hot Pants Road Club.

Wiener Elektro Tage 2024

Wann: MI 11.9. – SA 14.9., 11:00 bis 21:00 Uhr, So 15.9., 11:00 bis 15:00 Uhr

Wo: Wien, Heldenplatz

Eintritt frei