Voting-Start für die “Kurier”-Romy in Kitz
Anlässlich der Verleihung beim Filmfestival Kitzbühel positioniert sich die Romy-Gala stärker als Film- und Fernsehpreis.
Die “Kurier”-Romy-Gala goes Tirol und wird heuer von 25. bis 30. November im Zuge des Filmfestival Kitzbühel stattfinden. Die Preise werden dabei am 28. November bei einer Gala in der Gamsstadt überreicht, anschließend stehen noch Konzerte der Spider Murphy Gang und Alphaville auf dem Programm. Erstmals kann man ab sofort in den Kategorien “TV-Analyse” und “Publikumshit” voten, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag. Abstimmen kann man auf der offiziellen Website: www.romy.at.
Die Romy wird jährlich von der Tageszeitung “Kurier” vergeben. Fernsehmoderatorin und Romy-Gewinnerin 2021 Kristina Inhof erinnerte bei dem Medientermin in Wien, dass die erste Ausgabe Anfang der 90er noch in bescheidenem Rahmen stattgefunden hatte. Das ist längst vorbei, die Preisverleihung “international angesehen”. Für den Relaunch wolle man die Romy “auf ein neues Level heben”, wie “Kurier”-Geschäftsführer Richard Grasl betonte: Statt einer eintägigen Veranstaltung in der Hofburg bette man sie in Tirol “in eine ganze Woche Film und Fernsehen ein”.
Romy-Hall in der Gamsstadt
Das Filmfestival Kitzbühel wurde für die Kooperation in den Herbst verschoben. “Das ist sicher publikumstauglicher als die letzte Augustwoche”, sagte Festivalgründer Michael Reischl. “Für die Romy wird in der Gamsstadt eine “sogenannte Romy-Hall für 500 bis 600 Gäste errichtet”, kündigte Grasl an. Die Kategorie “Beste TV-Doku” rückt übrigens von der Branchen-Gala (heuer am 29. November) in die via ORF und ORF ON zeitversetzt live übertragene Romy-Gala.
“Die Romy ist jetzt in der 35. Ausgabe”, führte “Kurier”-Kulturchef und Romy-Jury-Vorsitzender Georg Leyrer aus. Die TV-Branche habe sich über die Jahre geändert, der Preis müsse mit diesen Entwicklungen mithalten. Die Jury, der auch APA-Chefredakteurin Maria Scholl angehört, habe sich einiges überlegt, was sie besteuern kann. Die Schauspiel-Kategorie bleibe unverändert Herz und Kernstück. “Aber wir holen auch etwas vor den Vorhang, was zunehmend unter Druck geraten ist, nämlich den Journalismus”, sagte Leyrer. Und Journalismus passiere auch in Dokumentationen, das werde immer wichtiger.
ORF bleibt Partner
Der ORF ist zumindest für drei weitere Jahre wieder als Hauptpartner dabei. Man habe bei der Übertragung der Gala “sehr tolle Quoten”, so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. “Wir sind der größte Partner der heimischen Filmwirtschaft, auch in harten Zeiten”, fügte er hinzu. Es sei wichtig, “auch einmal die Branche zu feiern”.
Nominiert sind Publikumslieblinge wie Veronica Ferres, Brigitte Kren, Thomas Stipsits, Paul Pizzera und Otto Jaus, Peter Klien, Thomas Hofer, die Kaulitz-Zwillinge und Silvia Schneider. In der Sparte “Kurier-Publikumshit” treten u.a. Sendungen wie “Biester” und “School of Champions” gegen den “Jedermann” an.
“Man kann zum Ski-Opening nach Kitzbühel kommen, Film und die Gala genießen, mitdiskutieren und am Schluss auch noch Konzerte besuchen”, fasste Grasl zusammen. Mike Mayr-Reisch, Vorstandsmitglied des Kitzbühel Tourismus, versprach ein “Winter-Opening der besonderen Art”.
Kurier Romy 2025 – Die Nominierungen
BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN TV/STREAMING:
- Anke Engelke
- Veronica Ferres
- Julia Jentsch
- Brigitte Kren
- Stefanie Reinsperger
BELIEBTESTER SCHAUSPIELER TV/STREAMING:
- Daniel Brühl
- Lucas Englander
- Christoph Luser
- Nicholas Ofczarek
- Thomas Stipsits
BELIEBTESTE SCHAUSPIELERIN FILM:
- Pia Hierzegger
- Sandra Hüller
- Birgit Minichmayr
- Caroline Peters
- Susi Stach
BELIEBTESTER SCHAUSPIELER FILM:
- August Diehl
- Voodoo Jürgens
- Paul Pizzera & Otto Jaus
- Laurence Rupp
- Simon Schwarz
TV-JOURNALISMUS:
- Peter Klien
- Sandra Maischberger
- Magdalena Punz
- Peter Resetarits
- Alexandra Maritza Wachter
KURIER-PREIS FÜR TV-ANALYSE:
- Maria Angelini-Santner, Tanzprofi
- Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
- Thomas Hofer, Politik-Experte
- Oberst Markus Reisner, Militär-Experte
- Viktoria Schnaderbeck, Fußball-Expertin
BESTE TV-DOKU:
- FC Hollywood – der FC Bayern und die verrückten 90er
- Dok1 Marcel
- Gegen das Schweigen-Machtmissbrauch bei Theater und Film
- Terra Mater Katavi
- 505 Tage Dunkelheit-Tal Shohams Geiselhaft
SHOW/UNTERHALTUNG:
- Barbara Karlich & Armin Assinger “9 Plätze 9 Schätze”
- Bill & Tom Kaulitz “Kaulitz & Kaulitz”
- “Das große Backen”, Enie van de Meiklokjes mit Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs
- Hans Martin Paar “Fahndung Österreich”
- Silvia Schneider “Silvia kocht”
- “100 Jahre Radio” Teresa Vogl & Michael Ostrowski
KURIER-PUBLIKUMSHIT:
- School Of Champions
- Biester
- Kopftuchmafia
- Andrea lässt sich scheiden
- Pfau-Bin ich echt?
- Jedermann Salzburger Festspiele – Deleila Piasko & Philipp Hochmair
(APA/red)