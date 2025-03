Virtual Reality erhöht Umweltbewusstsein

Forscher der Universität zu Köln untersuchten, wie Virtual-Reality-Videos (VR) im Vergleich zu klassischen Medienformaten das Umweltbewusstsein und die Motivation zum Umweltschutz beeinflussen.

360 Grad-Erlebnis

Virtual Reality ermöglicht es den Zuschauern, in eine digitale Umgebung einzutauchen und diese aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden, wodurch sie ein stärkeres Gefühl der physischen Präsenz und intensiven Einbindung in die Erzählung erfahren können. Im Zuge der Studie wurde den 128 Teilnehmern drei Naturdokumentationen anhand unterschiedlicher Medientypen näher gebracht. Eine Gruppe sah die Dokumentationen als 360-Grad-VR-Videos, eine zweite Gruppe sah sie als 2D-Videos, eine dritte hörte nur die Tonspuren und die vierte las die entsprechenden Texte. Nach jedem Durchgang bewerteten die Teilnehmer ihr Gefühl der physischen Anwesenheit in der dargestellten Szene sowie ihre emotionale Reaktion und Motivation, sich für den Umweltschutz einzusetzen.

VR bindet mehr ein

Die Ergebnisse zeigten, dass VR im Vergleich zu den anderen Darstellungsformen ein stärkeres Gefühl der Präsenz und intensiven Einbindung vermittelte und eine positivere emotionale Wirkung erzielte. Zudem stieg die Bereitschaft der Teilnehmer, für Umweltschutzkampagnen zu spenden. Die Studie unterstreicht das Potenzial von Virtual Reality als Präsentationsmedium für Umweltschutzkampagnen und zeigt, wie VR als Instrument zur Förderung wohltätiger Zwecke, etwa in Fundraising-Kampagnen, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Leiter der Studie Professor Dr. Dr. Kai Kaspar betont, dass diese immersive Erfahrung die Einstellungen und Verhaltensabsichten der Zuschauer stärker beeinflussen kann als traditionelle Medienformate und dass diese Erkenntnisse sowohl für Medienschaffende als auch für Forschende von Bedeutung sind.

Mehr als nur Entertainment

Ursprünglich wurde Virtual Reality vor allem im Bereich der Videospiele und Unterhaltung eingesetzt. Nicht nur innerhalb dieser Studie findet VR mittlerweile Anwendung in einem anderen Bereich, auch beispielsweise Bildung und Medizin setzen sich bereits mit den möglichen Vorteilen von VR auseinander. Die steigende Beliebtheit ist nicht nur auf die fortschrittliche Technik zurückzuführen, sondern auch auf das wachsende Interesse an interaktiven, emotional mitreißenden Erlebnissen, die durch diese Technologie ermöglicht werden. In der Praxis führt diese immersive Erfahrung dazu, dass VR-Brillen und -Headsets verstärkt in Medienkampagnen und Fundraising-Aktionen verwendet werden, um tiefere emotionale Reaktionen und eine stärkere Bindung der Zuschauer zu erzeugen.

(PA/red)