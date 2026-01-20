Verlagswechsel: „Arzt+Kind“ wird Teil von MedMedia

Der Wiener MedMedia Verlag hat mit Jahresbeginn 2026 die Fachzeitschrift Arzt+Kind übernommen. Das Medium erschien seit 2004 im Prometus Verlag und richtet sich an Kinderärzte sowie an Allgemeinmediziner mit pädiatrischem Schwerpunkt. Mit der Übernahme erweitert MedMedia sein Verlagsportfolio um ein spezialisiertes Medium aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedizin.

Medium für die pädiatrische Praxis

Arzt+Kind hat sich in den vergangenen Jahren als Fachzeitschrift mit starkem Praxisbezug positioniert. Thematisch deckt das Magazin ein breites Spektrum der pädiatrischen Versorgung ab, von häufigen Krankheitsbildern bis hin zu speziellen Fragestellungen aus dem klinischen Alltag. Auch ernährungsmedizinische Themen sind ein fixer Bestandteil des redaktionellen Konzepts. Diese inhaltliche Ausrichtung soll auch nach dem Eigentümerwechsel beibehalten werden.

Redaktionelle Kontinuität geplant

Der neue Eigentümer kündigt an, die bestehende redaktionelle Linie fortzuführen. Die Beiträge sollen weiterhin von Fachautoren aus der medizinischen Praxis stammen und sich an den Bedürfnissen niedergelassener und klinisch tätiger Ärzte orientieren. Ergänzend sind neue Themenschwerpunkte vorgesehen, unter anderem zu seltenen Erkrankungen im Kindesalter. Gleichzeitig ist eine Überarbeitung der grafischen Gestaltung geplant, um Lesbarkeit und Übersicht zu verbessern. Für das Jahr 2026 sind insgesamt fünf Ausgaben vorgesehen.

Erweiterung des Portfolios

MedMedia ist Teil der Futuro Holding GmbH und publiziert mehrere medizinische Fachzeitschriften sowie digitale Informationsangebote für Ärzte und andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Mit der Übernahme von Arzt+Kinder schließt der Verlag erstmals ein eigenständiges pädiatrisches Fachmedium. Bereits in den vergangenen Jahren hatte MedMedia pädiatrische Inhalte in Sonderformaten veröffentlicht. Die vollständige Integration einer eigenen Fachzeitschrift stellt nun einen nächsten Schritt in diesem Bereich dar. Der Übergang der Zeitschrift in den neuen Verlag soll ohne Einschnitte für Leser und Autoren erfolgen. Bestehende Strukturen und bewährte Inhalte sollen erhalten bleiben, während der Verlag mittelfristig an einer Weiterentwicklung des Angebots arbeitet.

(PA/red)