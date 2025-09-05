Verein der Chefredakteure wählt neuen Vorstand

In der Generalversammlung am gestrigen Donnerstag hat der Verein der Chefredakteurinnen und Chefredakteure einen neuen Vorstand bestimmt. Die langjährige APA-Chefredakteurin Maria Scholl übernimmt die Rolle der Präsidentin und folgt damit auf Martina Salomon (Kurier), die dem Vorstand weiterhin als Schriftführerin angehört.

Mediale Vertretung

Zu Vizepräsidenten wurden erneut Kathrin Gulnerits (News) und Gerold Riedmann (Der Standard) gewählt. Der neue Vorstand umfasst außerdem Gerald Mandlbauer (Oberösterreichische Nachrichten) als Kassier sowie Karin Zauner (Salzburger Nachrichten) als Rechnungsprüferin. Dem Verein gehören Chefredakteure führender österreichischer Medien an – darunter sowohl Tages- als auch Wochenzeitungen sowie Magazine. Mitglieder kommen unter anderem von APA, Der Standard, Die Presse, Kleine Zeitung, Kurier, Falter, News, profil, trend, Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Niederösterreichische Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten, Oberösterreichisches Volksblatt, Die Furche und Vorarlberger Nachrichten.

Sprachrohr für Anliegen

Der Verein versteht sich als Plattform zur Diskussion aktueller Herausforderungen im Journalismus und in der Medienpolitik. In diesem Rahmen werden unter anderem Themen wie Pressefreiheit, Medienförderung, Transparenzregelungen und digitale Transformation behandelt. Sein Ziel ist es demnach, sich für journalistische Unabhängigkeit, Qualitätsstandards und ethische Prinzipien einzusetzen – sowohl gegenüber der Politik als auch innerhalb der Branche selbst.

Rolle im Österreichischen Presserat

Eine zentrale Rolle spielt der Verein zudem im Österreichischen Presserat. Dort ist er als eine der Trägerorganisationen aktiv beteiligt. Als Träger soll der Verein der Chefredakteure journalistische Praxisnähe in die Arbeit des Gremiums einbringen und zur Weiterentwicklung medienethischer Standards beitragen. Mit der Wahl zur Vereins-Präsidentin übernimmt Maria Scholl nun Verantwortung für zentrale medienpolitische Anliegen. Scholl ist seit vielen Jahren in leitender redaktioneller Funktion bei der APA tätig und wurde 2021 zur Chefredakteurin ernannt. Sie verfügt über Erfahrung im Agenturjournalismus und ist mit den Strukturen des österreichischen Mediensystems vertraut. In ihrer neuen Funktion will sie den fachlichen Austausch innerhalb der Branche fördern und die medienpolitische Arbeit des Vereins weiterführen.

(PA/red)