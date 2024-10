TV-Quoten September: Neustart

Dadurch sollen die Quoten weniger Schwankungen aufweisen und somit stabiler sein. Damit sind die Daten allerdings auch nicht mit jenen des vorhergehenden Teletests vergleichbar.

Nach der neuen Messung kommt der ORF mit seinen Sendern auf einen Marktanteil von 34,1 Prozent. Für ORF 1 werden dabei 7,1 Prozent ausgewiesen, für ORF 2 24 Prozent. Damit sind die beiden Hauptsender für 31,2 Prozent Marktanteil verantwortlich. In der Kernzone von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr schafft die Sendergruppe 41 Prozent.

Highlights waren unter anderem das Nations League-Spiel Österreich gegen Norwegen sowie die Wahl-Konfrontationen. Die Berichterstattung zum Hochwasser kam auf Marktanteile bis 66 Prozent. Und auch der Wahlabend ging mit einem Marktanteil von bis zu 63 Prozent klar an den Öffentlich-Rechtlichen.

ServusTV bleibt vorne

Die Wahl dürfte aber allen berichtenden Sendern zugute gekommen sein. ServusTV verzeichnete einen Marktanteil von 5,9 Prozent am Wahlabend. Bei der jungen Zielgruppe kam man auf 6,1 Prozent. Insgesamt bilanzierte man den September mit einem Marktanteil in der Gesamtzielgruppe von 4,7 Prozent und bleibt damit stärkster heimischer Privatsender. In der Zielgruppe 12-49 Jahren wurden 4,2 Prozent gemessen. Verdanken kann man das vor allem dem Sport. So kam die Airpower auf einen Marktanteil in der Gesamtzielgruppe von 13,4 Prozent beziehungsweise in der jungen Zielgruppe von 17,1 Prozent. Der Formel 1 Grand Prix erzielte 28,6 Prozent beziehungsweise 33,6 Prozent.

Puls 4 holt die Jungen

In der Zielgruppe 12-49 Jahren bleibt Puls 4 mit 4,5 Prozent unter den Privatsendern vorne. Dies verdankt man in erster Linie den Doku-Soaps wie etwa Pfusch am Bau. ATV kommt auf 3,8 Prozent. Hier war es der Start von Bauer sucht Frau, der in der jungen Zielgruppe immerhin einen Marktanteil von 17 Prozent erreichte. ATV2 kommt auf 1,5 Prozent in der jungen Zielgruppe.

News-Sender

Obwohl Puls24 zulegen konnte und mittlerweile 1 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe ausweist, bleibt die Rangfolge dennoch unverändert. Denn auch oe24.tv konnte von den Wahlen profitieren und kam im September in dieser Zielgruppe auf 2,04 Prozent.