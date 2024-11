TV-MEDIA setzt auf Relaunch

Mit dem jüngst erfolgten Relaunch setzt TV-MEDIA, vor dem Hintergrund einer stabilen Reichweite (489.000 Leser bei 6,3% Reichweite), nun die Etablierung der Marke als bestes Entertainmentmagazin Österreichs fort. Neuer Look, noch mehr Qualität lautet das Motto von TV-MEDIA.

Print und online verbunden

Die Verbindung des Printmagazins mit der ebenfalls neu entwickelten Onlineplattform tv-media.at und der TV-MEDIA-App soll weiter gestärkt werden, umgesetzt durch eine multimediale Redaktion. Wobei tv-media.at Fernsehen, Streaming und Kino so abbilden will, dass es ganzheitlich verfügbar, aber ausgewählt nutzbar wird. Gerhild Pirker (Founder und Entwicklerin von tv-media.at) verweist auf den nächsten Schritt in diese Richtung – nämlich auf die mit einem Login verbundene Personalisierung der User. Weitere Features und Applikationen sind für die nächsten Monate geplant. Bereits online sind die TV-MEDIA Shorts, in denen KI-generierte Avatare der Redakteure von diesen erstellte TV-, Kino- und Streamingtipps geben.

„Stellen uns den Herausforderungen“

David Schoof, Chefredakteur TV-MEDIA: „Der Relaunch von TV-MEDIA zeigt, dass wir uns mit einer Mischung aus Kontinuität und Innovation den Herausforderungen des sich wandelnden Medienkonsums stellen. Als Printmagazin und online mit tv-media.at und APP soll TV-MEDIA weiter die erste Adresse für alle Fernseh-, Kino- und Streaming- Interessierten sein – mit Fokus auf Unterhaltung und Service. Analog und digital sind wir der beste Guide im immer dichter werdenden Bewegtbilddschungel.“