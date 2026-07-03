Tinder startet Reality-Show vollständig auf TikTok

Tinder und TikTok haben eine gemeinsame Reality-Dating-Serie angekündigt, die unter dem Titel „Double Date Island“ im Sommer 2026 exklusiv auf TikTok veröffentlicht werden soll. Das Format verbindet klassische Dating-Show-Elemente mit Social-Media-Distribution und markiert eine engere Zusammenarbeit zwischen Dating-App und Kurzvideo-Plattform. Die Produktion wird als strategische Partnerschaft beschrieben, bei der TikTok als zentrale Ausspielplattform fungiert, während Tinder das inhaltliche Konzept liefert. Ziel ist es laut den Unternehmen, junge Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie sich ohnehin digital aufhalten.

Dating im Doppelpack

Im Zentrum der Show steht ein Gruppenkonzept: Teilnehmer treten nicht allein auf, sondern gemeinsam mit einem besten Freund oder einer besten Freundin. Diese „Duos“ treffen auf andere Paare und gehen gemeinsam auf sogenannte Double Dates. Das Format basiert auf der bereits in der Tinder-App integrierten Funktion „Double Date“, bei der Nutzer gemeinsam mit einer weiteren Person nach anderen Paaren suchen können. Die Reality-Show überträgt dieses Prinzip in ein unterhaltungsorientiertes TV- beziehungsweise Social-Format. Die Idee dahinter ist ein weniger konfrontatives Dating-Erlebnis, bei dem der soziale Rahmen durch die Anwesenheit einer vertrauten Person verstärkt wird.

Produktion und Schauplatz

Die Dreharbeiten finden nach aktuellen Angaben in Portugal statt. Teilnehmer aus verschiedenen Ländern, darunter unter anderem aus Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien, werden für das Format ausgewählt. Die Show wird als ungeskriptetes Reality-Format umgesetzt. Die Kandidaten nehmen an Dates, Aktivitäten und Challenges teil, die sowohl romantische Begegnungen als auch gruppendynamische Situationen erzeugen sollen. Produziert wird das Format unter Beteiligung von Studio 55 (ITV Studios) und Cowshed Studios.

Distribution über TikTok

Eine Besonderheit der Produktion ist die vollständige Ausrichtung auf TikTok als exklusive Veröffentlichungsplattform. Die Serie soll dort nicht nur abrufbar sein, sondern auch durch Creator, Community-Interaktion und algorithmische Verbreitung verstärkt werden. Damit wird TikTok erstmals in Europa zur primären Plattform für ein komplettes Reality-Dating-Format dieser Größenordnung. Die Kooperation wird von beiden Unternehmen als Beispiel für „social-first entertainment“ eingeordnet, bei dem klassische TV-Strukturen durch plattformbasierte Verbreitung ersetzt werden.

Zielgruppe und Casting

Die Serie richtet sich an junge Erwachsene, insbesondere an Nutzer im Umfeld von Gen Z. Teilnehmen können laut Tinder Bewerber zwischen 18 und 30 Jahren, die sich gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin bewerben. Die Auswahl erfolgt international, die Castingphase ist zeitlich begrenzt.

(red)