Times setzt auf KI für Printproduktion

Times Media hat sich für den Einsatz von InterRed SmartPaper entschieden, um die Printproduktion seiner Flaggschiff-Titel The Times und The Sunday Times weiter zu automatisieren. Ziel ist es, redaktionelle Inhalte effizienter in druckfertige Zeitungsseiten zu überführen und dabei journalistische Qualitätsstandards beizubehalten.

Das System ermöglicht die KI-gestützte Erstellung kompletter Seitenlayouts direkt aus vorhandenen Inhalten. Dabei werden Elemente wie Positionierung von Texten und Bildern, Typografie sowie das gesamte Seitenlayout automatisiert gestaltet. Nach Unternehmensangaben bleiben die redaktionellen Inhalte selbst weiterhin vollständig in der Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten.

Die Lösung arbeitet auf Basis vordefinierter redaktioneller Regeln und soll sicherstellen, dass die Ergebnisse markenkonform und konsistent bleiben. Besonders hervorgehoben wird der hohe Automatisierungsgrad, etwa bei der Bildauswahl, der Platzierung von Text auf Seiten sowie der Optimierung des Textflusses.

Ein weiterer Fokus liegt auf der effizienten Wiederverwendung von Inhalten, auch über Sprachgrenzen hinweg. Die automatisch erzeugten Layouts können zudem für digitale E-Paper-Ausgaben genutzt werden, was die Produktionsprozesse zusätzlich vereinheitlicht.

Mit dem Einsatz der KI-gestützten Technologie will der Verlag die Produktionsabläufe beschleunigen und den manuellen Aufwand in der Printgestaltung deutlich reduzieren, ohne die redaktionelle Kontrolle zu verändern.

APA/Red.