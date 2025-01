Krahofer übernimmt Gesamtleitung bei efko

Mit Wirkung zum 7. Januar 2025 hat Thomas Krahofer die Gesamtleitung der efko Gruppe übernommen und tritt damit die Nachfolge von Klaus Hraby an, der dem Unternehmen künftig in beratender Funktion erhalten bleibt. Krahofer, der bereits in den vergangenen zwei Jahren die Bereiche Verkauf, Marketing, Finanzen, Controlling, Personal und Frischgemüse verantwortete, erweitert sein Aufgabengebiet als Geschäftsführer.

Standort Hinzenbach

Die efko Gruppe zählt zu den führenden Unternehmen der österreichischen Lebensmittelbranche und umfasst Standorte wie die efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH in Hinzenbach, Vitana in Guntramsdorf, machland in Naarn, Geißlmayr in Eferding und die Stiftsgärtnerei Wilhering sowie Tochtergesellschaften in Tschechien.

Zusammen mit Bernhard Stöhr, der seit 2016 die Bereiche Einkauf, IT, Logistik, Produktion und Technik leitet, bildet Krahofer eine Doppelspitze. Der Hauptsitz in Hinzenbach ist zugleich der größte Standort für Sauergemüse in Österreich.

Fundierte Kenntnisse

Krahofer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Vor seinem Eintritt bei efko war er unter anderem als Geschäftsführer bei Honigmayr und als Prokurist bei Spitz tätig. Der gebürtige Amstettner bringt fundierte Kenntnisse der Marktdynamik und Branchentrends mit, die er nun in seine neue Rolle einbringt.

Klaus Hraby, der mehr als zehn Jahre die Geschäftsführung innehatte, wird künftig beratend tätig sein und sich auf Projekte im Rohstoffbereich konzentrieren. Hraby betonte die starke Position von efko als einen der wichtigsten Player in der österreichischen Lebensmittelbranche und sieht mit Krahofer einen erfahrenen Nachfolger, der Wachstum und Nachhaltigkeit vereinen kann.

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Mehrheitseigentümerin von efko seit 1976, sieht die Entwicklung des Unternehmens ebenfalls positiv. Reinhard Schwendtbauer, Beteiligungsvorstand und zukünftiger Generaldirektor, lobte den Beitrag von Hraby zur erfolgreichen Entwicklung und zeigte sich überzeugt, dass Krahofer diese Kontinuität fortsetzen wird.

(PA/red)