Thomas Beran übernimmt operative Leitung bei PMC

Mit 1. April 2025 übernimmt Thomas Beran die operative Leitung der Porsche Media & Creative GmbH (PMC) in Salzburg und Wien. Er tritt damit die Nachfolge von Andreas Martin an, der seine Funktion mit März aus persönlichen und familiären Gründen zurückgelegt hat. Beran bleibt weiterhin Audi Markenleiter Österreich und berichtet in seiner neuen Funktion direkt an die Geschäftsführung der PMC unter Mag. Wilfried Weitgasser.

Martin hatte seit 2019 an der Spitze der PMC gestanden und die Agentur maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung entwickelte sich die PMC von einem internen Mediendienstleister zu einer breit aufgestellten Full-Service-Agentur mit Fokus auf datengetriebene Kommunikation, digitaler Kreation und strategischem Mediaeinkauf. Neben dem erfolgreichen Ausbau des externen Kundengeschäfts zählt die Etablierung der Wiener Elektro Tage als markenübergreifendes Branchenhighlight zu den sichtbaren Meilensteinen seiner Amtszeit.

Die interimistische Geschäftsführung liegt bis auf Weiteres bei Mag. Wilfried Weitgasser (Porsche Austria) und Mag. Thomas Lirk MBA, der weiterhin als Prokurist für den Bereich Finanzen verantwortlich zeichnet.

Audi Markenleiter Österreich

Mit Thomas Beran übernimmt nun ein erfahrener Branchenexperte die operative Verantwortung, der mit der Konzernstruktur bestens vertraut ist. Die Neubesetzung soll Synergien innerhalb der Porsche Holding gezielt stärken und die Marktposition der PMC als innovative Agentur weiter ausbauen.

Das Team Media unter der Leitung von Andreas Hochreiter bleibt den Kunden auch künftig als verlässlicher Ansprechpartner in allen Medien- und Werbeagenden erhalten.

(PA/red)