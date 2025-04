Tara Tabitha kämpft um den Reality-Thron

Die 31-Jährige ist keine Unbekannte. Schon in Formaten wie Ex on the Beach, Are You The One oder zuletzt im Dschungelcamp hat sie ihre Reality-Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Jetzt will sie sich den Titel Realitystar 2025 holen – und mit etwas Glück auch die 50.000 Euro Siegerprämie. Tara Tabitha zieht als einzige heimische Kandidatin in die legendäre Sala in Thailand ein – und mittlerweile weiß sie ganz genau, worauf sie sich einlässt.

Dass sie sich gegen 21 Mitstreiter behaupten muss, ist für Tara kein Problem: „Ich bin ehrlich, direkt und nicht auf den Mund gefallen. Das kommt nicht immer gut an – aber ich bleibe mir treu“, so die Wienerin.

Ein Format mit Kultfaktor

Kampf der Realitystars auf RTL hat sich in den letzten Jahren als eines der beliebtesten Formate im deutschen Reality-TV etabliert. Promis aus allen Ecken der Unterhaltungswelt – von Soap-Schauspielern bis Instagram-Stars – treffen in tropischer Umgebung aufeinander, um sich Spiel für Spiel in Szene zu setzen. Dreh- und Angelpunkt ist die „Wand der Wahrheit“, an der die Kandidaten ihren Bekanntheitsgrad und ihre Beliebtheit reflektieren müssen.

Dass es dabei nicht nur um Spiel, Spaß und ein paar launige Zitate geht, zeigt die wachsende Professionalisierung der Szene. „Reality-Star zu sein ist längst ein echter Schauspielberuf“, sagen Branchenkenner. Viele Kandidaten kehren Jahr für Jahr in unterschiedlichen Formaten wieder – mit kalkulierter Performance, eingeübtem Drama und perfektem Gespür für Kamera und Schnitt. Auch Tara Tabitha gehört mittlerweile zu diesem Reality-Kosmos – sie kennt die Spielregeln und weiß: Wer auffallen will, muss abliefern.

Neue Staffel, neue Moderatorin

In der sechsten Staffel gibt es zudem eine Premiere: Arabella Kiesbauer übernimmt die Moderation und bringt frischen Wind in die „Stunde der Wahrheit“. Mit gewohnter Süffisanz und gespielter Überlegenheit wird der “echte” Star den “Reality-Stars” auf den Zahn fühlen und in die Schranken weisen. Ihr Ziel: Drama entfachen, Masken fallen lassen und Persönlichkeiten sichtbar machen – inklusive der eigenen Schauspielkunst.

Neben Tara sind unter anderem Martin Semmelrogge, Ailton, Giuliana Farfalla, Anouschka Renzi und Jens Hilbert mit dabei – eine explosive Mischung, bei der nicht nur in den Spielen, sondern auch im täglichen Miteinander Zündstoff garantiert ist. Und genau hier will Tara Tabitha punkten: mit Selbstbewusstsein, Schlagfertigkeit und – wenn es die Regie gestattet – einem Quäntchen Sympathie, das ihr bislang in finalen Abstimmungen oft gefehlt hat.

Österreich im Reality-Fieber?

Mit Tara Tabitha ist Österreich zwar nur spärlich vertreten, doch sie steht für eine neue Generation von Reality-Persönlichkeiten aus dem Alpenland: medienaffin, kontrovers, immer ein wenig überinszeniert – aber konsequent in ihrer öffentlichen Rolle. Wie weit sie es in der Sala bringen wird, zeigt sich ab 7. Mai bei RTLZWEI – oder schon ab 30. April auf RTL+.

Kampf der Realitystars läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTLZWEI. Wer nicht warten will, kann die Folgen bereits eine Woche früher auf RTL+ im Premiumbereich streamen.

