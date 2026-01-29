Swarovski und Ostrowski führen durch ESC 2026

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski stehen als Moderatoren für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien fest. Sie führen durch alle neun Shows des Wettbewerbs, der von 12. bis 16. Mai in der Wiener Stadthalle ausgetragen wird.

Unterschiedliche Hintergründe

Victoria Swarovski wurde am 16. August 1993 in Innsbruck geboren. Sie begann ihre Karriere als Sängerin und wurde einem breiteren Publikum 2016 durch den Sieg bei der Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt. In den Folgejahren war sie dort auch als Moderatorin tätig. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen ist sie unternehmerisch aktiv und gründete 2020 die Beauty-Marke ORIMEI. Michael Ostrowski, geboren am 3. Jänner 1973 in Leoben, ist Schauspieler, Moderator sowie Drehbuchautor und Regisseur. Er wirkte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und übernahm auch Aufgaben hinter der Kamera. Für die Moderation der Veranstaltung „100 Jahre Radio“ wurde er mit dem österreichischen Fernsehpreis Romy ausgezeichnet.

Wettbewerb soll verbinden

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bezeichnete Swarovski und Ostrowski als „zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten, die uns durch die spektakulären Shows des Eurovision Song Contest führen werden“. Beide würden den Wettbewerb mit großer Begeisterung begleiten. Auch die Moderatoren selbst äußerten sich zu ihrer Aufgabe. Swarovski betonte die verbindende Kraft des Bewerbs: „Beim Eurovision Song Contest kommen Menschen zusammen und feiern das Leben und die Musik – und genau diese Positivität macht die Show so außergewöhnlich.“ Ostrowski zeigte sich ebenfalls voller Vorfreude: „Ich freue mich wahnsinnig, den Eurovision Song Contest moderieren zu dürfen. Victoria ist eine tolle Partnerin und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam super schaukeln werden.“ Der Wettbewerb stehe für ihn für „Toleranz, Miteinander und Gemeinsamkeit“. Der Eurovision Song Contest zählt zu den größten Fernsehunterhaltungsshows weltweit und erreicht jährlich ein Millionenpublikum. Mit der Austragung des 70. Bewerbs steht Wien im Mai 2026 erneut im Mittelpunkt der internationalen Musikszene.

(APA/red)