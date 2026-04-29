Spotify wächst weiter

Der Streamingdienst Spotify hat im ersten Quartal stärker zugelegt als erwartet und trotz Preiserhöhungen neue Nutzer gewonnen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer stieg um zwölf Prozent auf 761 Millionen, während die Zahl der zahlenden Abonnenten um neun Prozent auf 293 Millionen wuchs.

An der Börse wurde die Entwicklung dennoch zurückhaltend aufgenommen: Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel deutlich und liegt seit Jahresbeginn im Minus. Hintergrund sind unter anderem Zweifel an der Strategie des Unternehmens im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie der anhaltend starke Wettbewerb durch Konzerne wie YouTube, Amazon und Meta.

Finanziell konnte Spotify hingegen überzeugen: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um acht Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte deutlich zu und übertraf mit einem Plus von 40 Prozent die Erwartungen. Der Nettogewinn fiel sogar mehr als dreimal so hoch aus wie im Vorjahreszeitraum.

Auch für das zweite Quartal zeigt sich das Unternehmen optimistisch und erwartet weiter steigende Nutzerzahlen. Beim operativen Gewinn bleiben die Prognosen jedoch unter den Erwartungen von Analysten.

APA/Red.