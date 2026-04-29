50 Jahre Mucha-Verlag: Spektakuläre Jubiläumsfeier

Über 200 hochkarätige Gäste folgten der Einladung des Verlegerpaares Ekaterina und Christian W. Mucha. Die Veranstaltung stand unter der Patronanz von philoro Edelmetalle, Juwelier Von Köck und URBANEK Real Estate.

Die Gäste erlebten eine ebenso emotionale wie kurzweilige Nacht. Geprägt von sentimentalen Rückblicken, persönlichen Anekdoten und pointierten Ausblicken. Der 71-jährige Verleger führte selbst durch den Abend und nahm sich dabei – ganz in seiner bekannten Art – kein Blatt vor den Mund.

In einer launigen Laudatio zog der Doyen der Kulturjournalisten, Heinz Sichrovsky, – pointiert und dennoch durchaus liebevoll – über den Jubilar her.

In seiner Keynote richtete Mucha danach einen eindringlichen Appell an die heimische Werbewirtschaft. Anwesend waren unter anderem die Budgetverantwortlichen Walter Fink (Sky), Jörg Pizzera (Spar) sowie Claudia Bazanella (Hofer), die neben XXXLutz Marketer Thomas Saliger zu den besten im Ranking der Top 340 Marketingleiter von 23 profunden Juroren gekürt wurden.

Mucha monierte die starke Verlagerung von Werbebudgets zu internationalen Digitalkonzernen wie Meta Platforms und Alphabet Inc., die im Vergleich zu heimischen Medienunternehmen deutlich geringere Steuerleistungen erbringen. Jetzt gelte es, patriotisch umzudenken. Die Austro-Medien und Werbehäuser zu stärken.

Zahlreiche Spitzenvertreter der österreichischen Medienbranche erwiesen dem Jubilar die Ehre. Unter ihnen Andreas Rast und Rainer Nowak (Die Presse), Richard Grasl (Kurier), Wolfgang und Niki Fellner (oe24), Horst Pirker und Kathrin Gulnerits (VGN Verlagsgruppe News), Hans Mahr, Marlene Auer (Freizeit Kurier), Franz J. Sauer (Der Wiener), Gerhard Riedler (RegionalMedien Wien), Alex Nausner (Radio oe24), sowie Paul Leitenmüller (Leadersnet) und viele weitere.

Besonderen Applaus erntenden Michael Kapfer und Dieter Pivrnec von GGK MullenLowe, die als „Agentur des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

APA-Vorstand Dr. Clemens Pig heimste die wertvollste Auszeichnung des Jahres ein: Er wurde von 15 Juroren der Medienplattform ExtraDienst zum Kommunikator 2025 gekürt.

Auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Wirtschaft waren vertreten, darunter Kommerzialrat Peter Berger (Druckerei Berger), Andreas und Alfred Riedl (Jacques Lemans), Werner Fasslabend, Werberlegende Gerhard Puttner, Kathi Stumpf, Albert Fortell, Christina Lugner, sowie Heribert Kasper uvm.

Musikalischer Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Andy Lee Lang, der den Jubilar mit einer Interpretation von „New York, New York“ – im Original von Frank Sinatra – zum Duett auf die Bühne bat.

Hausherr Markus Roboch präsentierte das Museum mit seinen über 30 Millionen Sammlungsobjekten in 40 großen Ausstellungssälen und empfahl es als außergewöhnliche Eventlocation.

Kulinarisch zeichnete Philipp Pracser von der Litus Group verantwortlich, dessen Restaurant “Otto am Donaukanal” das Catering des Abends stellte.

Ein künstlerisches Highlight setzte Alex Kiessling mit einem großformatigen Porträt des Jubilars. Die Gäste konnten eine Entwurfsfassung individuell kolorieren und mit persönlichen Glückwünschen versehen.

Den krönenden Abschluss bildete eine eindrucksvolle Laserinszenierung von Live Lasersystems – vom Dach des Kunsthistorisches Museum Wien aus in Szene gesetzt. Begleitet von klassischer Musik erklang ein leuchtendes Finale mit einem über 80 Meter breiten Schriftzug: „Christian W. Mucha sagt Danke.“

Hier die Top 10 des Kommunikator-Rankings:

Clemens Pig (APA) Ingrid Thurnher (ORF) Richard Grasl (Kurier) Niki Fellner (oe24 media group GmbH) Horst Pirker (VGN Verlagsgruppe News) Christoph Dichand (Kronen Zeitung) Hubert Patterer (Kleine Zeitung) Maximilian Dasch jun. (Salzburger Nachrichten) Michael Kapfer (GGK Mullenlowe) Gerald Grünberger (VÖZ) Rainer Nowak (Die Presse)

Die Top 10 des Marketingleiter-Rankings heißen:

Walter Fink (Sky) Jörg Pizzera (Spar) Thomas Saliger (XXXLutz) Claudia Bazanella (Hofer) Philipp Bodzenta (Coca Cola) Monika Riedel (Verbund) Sylvia Harasser (Spar) Tillmann Fuchs (Flughafen Wien) Martin Biedermann (ORF) Wolfgang Gatschnegg (Wien Holding)

APA/Red.