Sky Sport hat umfassende Übertragungsrechte für die LIV Golf League und die Asian Tour erworben. Ab der Saison 2026 sollen alle Turniere der LIV Golf League sowie die wichtigsten Veranstaltungen der Asian Tour live übertragen werden, insgesamt rund 600 Stunden pro Jahr.

Neue Inhalte im Golfprogramm

Die LIV Golf League plant 2026 eine Saison mit 14 Stationen auf fünf Kontinenten, darunter Turniere in Saudi-Arabien, Australien, Hongkong, Singapur, Südafrika, Mexiko, den USA und Großbritannien. Den Auftakt bildet ein Qualifikationsevent Anfang Jänner in Florida. Mit der Erweiterung des Programms ergänzt Sky Sport sein bestehendes Portfolio, das bereits die vier wichtigsten Herrenturniere des Golfsports sowie bedeutende Damen-Events umfasst. Die Asian Tour gilt als bedeutendste Profi-Tour des asiatischen Kontinents und wird nun ebenfalls im Live-Angebot vertreten sein.

Perspektiven und Reichweite

Die neuen Übertragungsrechte sollen die Reichweite von LIV Golf in der DACH-Region erhöhen und ein breites Publikum erreichen. Sky Sport plant, die Veranstaltungen über alle verfügbaren Kanäle auszustrahlen und sowohl internationale Stars als auch Nachwuchsspieler zu präsentieren. Kritische Stimmen zum LIV-Golf-Format werden in der Berichterstattung nicht berücksichtigt. Die Vereinbarung tritt mit Beginn der neuen Saison in Kraft und ergänzt das bestehende Sportprogramm von Sky Sport, zu dem unter anderem Fußball-Bundesliga, internationale Klubwettbewerbe und weitere Sportarten gehören.

