simpli stellt Frühjahrs-Programm 2026 vor

Die österreichische Plattform simpli bringt pünktlich im Frühling neue Inhalte für Fernseher und mobile Geräte. Im März und April 2026 stehen die Pakete simpliPREMIUM und simpliMORE im Fokus. Beide Angebote kombinieren ein umfangreiches Programm mit zeitlich begrenzten Aktionspreisen.

simpliPREMIUM mit Programmangebot

Die Frühlingsaktion für simpliPREMIUM läuft vom 19. März bis 2. April 2026. Das Paket vereint die Sender von simpliMORE mit dem Streamingangebot von RTL+. Abgedeckt werden dabei Reality-Formate, exklusive Serien und zusätzliche Premium-Inhalte. Kunden sollen Zugriff auf mehr als 100 TV-Sender aus dem In- und Ausland sowie auf den RTL+ Premium-Katalog erhalten. Inhalte lassen sich über Smart TVs, Laptops, Tablets oder Smartphones abrufen. Funktionen wie Restart, Pause und zeitversetztes Fernsehen stehen ebenfalls zur Verfügung.

simpliMORE setzt auf Genrevielfalt

Ab 9. April bis 23. April 2026 liegt der Schwerpunkt auf simpliMORE. Die Kampagne betont die Vielseitigkeit des Pakets mit den Themen „Von Western bis Tierdoku“, „Von Krimi bis Comedy“ und „Von Wetter bis Kochshow“. simpliMORE soll über 100 Sender bieten, darunter österreichische Klassiker, internationale Serien und Blockbuster.

Begleitende Werbemaßnahmen

Beide Kampagnen werden durch umfangreiche Marketingmaßnahmen unterstützt. Dazu gehören Werbeauftritte auf Ö3, City Lights in Wien, Infoscreens sowie ein auffälliges Branding in der U-Bahnstation Zieglergasse.

(PA/red)