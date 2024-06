Sicherer Unterschlupf

Im Wohnzimmer. Dort wird die Aufmerksamkeit der Eltern plötzlich durch Kindergeräusche vom Fernseher abgelenkt. Der Nachwuchs hat sich ein Zelt errichtet. Und dieses mit allem eingerichtet, was man denn so benötigt. Sie wollen sich damit vor den Unsicherheiten unserer Zeit schützen. Und untermauern dies, indem sie sich darüber unterhalten, was alles passieren könnte und welche Vorräte sie anlegen sollten.

Unter dem Kampagnenmotto Protect, what can be protected will Springer & Jacoby mit dem Spot die Erwachsenen auffordern, eigenverantwortlich zu handeln. Und im eigenen Zuhause für Sicherheit zu sorgen. „Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Um sich und seine Liebsten zu beschützen und das zu schützen, was man schützen kann“, erläutert Mario Stadler, Head of Group Brand & Communication bei UNIQA, die Strategie.

„Die neue Haushaltskampagne lädt den UNIQA Claim ‘living better together‘ weiter auf“, so S&J Geschäftsführer Paul Holcmann und ergänzt: „Der Kampagnenfilm öffnet das Thema „home protection“ und ermöglicht allen 18 UNIQA Ländern länderspezifische Produktvorteile zu platzieren.“

Zu sehen ist die Kampagne europaweit in TV, OOH, Print, POS und auf Online- und Social Media Plattformen.

Credits:

Auftraggeber: UNIQA

Mitglied des Vorstands Human Resources, Marke und Nachhaltigkeit: René Knapp

Head of Group Brand & Communication: Mario Stadler

Head of Brand & Corporate Design: Karin Reisinger

Head of Brand & Communication International: Patricia Pallauf

Brand Austria Kampagnenmanagement: Marion Battisti

Agentur: Springer & Jacoby Österreich

Geschäftsführer Kreation: Paul Holcmann

CD: Stela Pancic, Klaus Ketterle

AD: Christian Spindler

Grafik: Melanie Geyer, Annika Schöck

Text: Helmut Stummer

Geschäftsführer Beratung: Ralf Kober

Etat Director: Raphaela Frauscher

Kundenberatung: Laura Höfling-Gutierrez

Filmproduktion: MXR Productions

Tonstudio: Innenhofstudios

Fotograf: Markus Rössle

Bildbearbeitung: Vienna Paint Studios

Mediaagentur: Mindshare