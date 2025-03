ServusTV behauptet sich als stärkster Privatsender

Die aktuellen TV-Quoten für Februar zeigen ein gewohntes Bild: Während der ORF weiterhin die mit Abstand führende Sendergruppe in Österreich ist, konnte sich ServusTV erneut als erfolgreichster Privatsender behaupten. Mit einem stabilen Marktanteil von 4,0 % in der Gesamtzielgruppe (12+) ließ der Salzburger Sender die Konkurrenz hinter sich. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verzeichnete ServusTV ein Plus von 0,4 Prozentpunkten auf 3,3 % – ein solides Wachstum in einem hart umkämpften Markt.

ORF mit starkem Zuwachs

Der ORF steigerte seine Marktanteile deutlich und erreichte im Februar 39,7 % Marktanteil in der Gesamtzielgruppe – das sind vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Insbesondere ORF 1 konnte mit Sport und Fiction punkten und legte um 3,5 Prozentpunkte auf 14,4 % zu. Stärkster Sender blieb jedoch ORF 2 mit 22,4 % Marktanteil.

Zu den meistgesehenen Sendungen des ORF gehörten:

“ZiB1” am 12. Februar mit 1,49 Millionen Zuseher:innen,

Die Sonderberichterstattung zur gescheiterten FPÖ-ÖVP-Koalition mit insgesamt 3,37 Millionen Seher:innen,

Die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, deren quotenstärkstes Rennen – die Herren-Abfahrt – 1,13 Millionen Menschen verfolgten.

ServusTV punktet mit „Heimatleuchten“

Trotz der Dominanz des ORF behauptete sich ServusTV erneut an der Spitze der Privatsender. Besonders erfolgreich waren:

“Heimatleuchten – Winter in Saalbach-Hinterglemm” mit 9,4 % Marktanteil (12+) und 7,8 % bei den 12- bis 49-Jährigen,

“Restaurant-Legenden – Weltküche” mit 9,7 % (12+) und 8,2 % in der jungen Zielgruppe,

Die Servus Reportage „Die Corona-Bilanz“ mit 5,1 % (12+) und 5,5 % (12-49).

Die starke Performance sicherte ServusTV nicht nur den Titel des besten Privatsenders, sondern auch ein stetiges Wachstum in seiner Kernzielgruppe.

ATV und Puls 4 kämpfen um Platz 2

ATV und Puls 4 können zusammengezählt den Erfolg von ServusTV beim Quoten-Match der Privaten locker vereiteln, aber nicht alleine. In der werberelevanten Zielgruppe (12-49) blieb ATV mit 4 % Marktanteil stabil und konnte sich knapp vor Puls 4 mit 3,9 % behaupten. Zu den meistgesehenen Formaten gehörten:

Das Finale von „Bauer sucht Frau“ mit 269.000 Seher:innen,

Die Dating-Show „Alles Liebe“ mit durchschnittlich 146.000 Zuseher:innen,

Das Start-up-Format „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4, das in der zweiten Folge einen Rekord-Investment-Deal über vier Millionen Euro verzeichnete.

Die Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, Puls 4, ATV 2, Puls 24) erreichten gemeinsam 9,9 % Marktanteil in der Kernzielgruppe, mussten aber einen Rückgang um 0,5 Prozentpunkte hinnehmen.

oe24.tv verdoppelt Marktanteil

Eine Überraschung lieferte der Nachrichtensender oe24.tv, der seine Marktanteile in der Kernzielgruppe auf 1,8 % verdoppelte und in der Gesamtzielgruppe auf 1,5 % zulegte (+0,4 Prozentpunkte).

ORF mit Rekord-Februar

Während der ORF mit seinen Informations- und Sportformaten seine Marktführerschaft weiter ausbaute, bestätigte ServusTV seine Position als stärkster Privatsender in Österreich. Die Mischung aus heimischem Infotainment, Dokus und Reportagen sorgt weiterhin für stabile Quoten. In der werberelevanten Zielgruppe bleibt der Kampf zwischen ATV und Puls 4 spannend, während oe24.tv ein starkes Wachstum verzeichnet.

