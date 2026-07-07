Seiringer ist interimistischer ORF-Enterprise-Chef

Nach der Abberufung von Oliver Böhm als Geschäftsführer der ORF-Vermarktungstochter Enterprise steht eine interimistische Nachfolge fest. Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Matthias Seiringer mit der vorläufigen Leitung des Unternehmens betraut. Seiringer übernimmt die Funktion bis zur Bestellung einer neuen Geschäftsführung. Er war bislang als Head of Sales für den Digitalbereich der ORF Enterprise tätig.

Ausschreibung angekündigt

Wie der ORF mitteilte, soll die Position der Geschäftsführung in Kürze ausgeschrieben werden. Generaldirektorin Ingrid Thurnher erklärte, damit werde zeitnah die Grundlage für eine rasche Neubesetzung dieser wichtigen Funktion geschaffen.

Entscheidung gemeinsam mit Pig

Über die dauerhafte Nachfolge soll anschließend gemeinsam mit Clemens Pig entschieden werden, der mit 1. Jänner 2027 das Amt des ORF-Generaldirektors übernehmen wird. Oliver Böhm war Ende Juni infolge einer Complianceuntersuchung als Geschäftsführer der ORF Enterprise abberufen worden.

(APA/red)