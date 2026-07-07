Seiringer ist interimistischer ORF-Enterprise-Chef
Nach dem Ausscheiden von Oliver Böhm führt Matthias Seiringer die ORF Enterprise bis zur Neubesetzung.
Nach der Abberufung von Oliver Böhm als Geschäftsführer der ORF-Vermarktungstochter Enterprise steht eine interimistische Nachfolge fest. Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Matthias Seiringer mit der vorläufigen Leitung des Unternehmens betraut. Seiringer übernimmt die Funktion bis zur Bestellung einer neuen Geschäftsführung. Er war bislang als Head of Sales für den Digitalbereich der ORF Enterprise tätig.
Ausschreibung angekündigt
Wie der ORF mitteilte, soll die Position der Geschäftsführung in Kürze ausgeschrieben werden. Generaldirektorin Ingrid Thurnher erklärte, damit werde zeitnah die Grundlage für eine rasche Neubesetzung dieser wichtigen Funktion geschaffen.
Entscheidung gemeinsam mit Pig
(APA/red)