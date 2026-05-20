Scholz & Friends gewinnt Manner-Etat

Nach einem im Jänner 2026 gestarteten und nun abgeschlossenen Pitch wird die Kreativagentur Scholz & Friends Wien künftig die Kommunikation mehrerer Marken aus dem Hause Manner betreuen. Dazu zählen insbesondere Casali, Dragee Keksi sowie die Austria Mozartkugeln. Ziel der Zusammenarbeit ist eine Weiterentwicklung der Markenauftritte unter Berücksichtigung von Tradition, Wiedererkennbarkeit und moderner Markenführung.

Neupositionierung traditionsreicher Marken

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Scholz & Friends Wien den kommunikativen Auftritt der genannten Marken neu konzipieren und begleiten. Dies betrifft auch die Austria Mozartkugeln, eine Traditionssüßigkeit mit fast 120-jähriger Geschichte, die ebenfalls im Manner-Portfolio verankert ist. Die Agentur soll insbesondere die Markenpositionierung weiterentwickeln und kommunikativ neu ausrichten, ohne die bestehenden Markenkernwerte zu verlieren.

Stimmen aus den Unternehmen

Julia Hrabal, Marketingleiterin von Manner, betont die Bedeutung der Markenidentität und der emotionalen Bindung der Konsumenten: „Unsere Süßwarenmarken stehen für starke emotionale Bindung, starke Wiedererkennbarkeit und gemeinsame Genussmomente. Umso mehr freut es uns, mit Scholz & Friends Wien einen Partner an unserer Seite zu haben, der diese besondere Verbindung von Tradition und moderner Markenführung versteht und gemeinsam mit uns weiterentwickeln wird.“ Laut Christian Hellinger, Kreativgeschäftsführer bei Scholz & Friends Wien, ergibt sich aus dem ikonischem Design, dem Kultfaktor, der Leichtigkeit, der Positivität sowie der Nostalgie und der Emotion ein erhebliches kommunikatives Potenzial, das künftig stärker ausgeschöpft werden soll. Besonders im Fokus stehe dabei die Weiterentwicklung der Austria Mozartkugeln.

Zukünftige Kampagnen

Ela Lutz, Leiterin der Beratung bei Scholz & Friends Wien, verweist auf den konstruktiven Ablauf des Auswahlprozesses und die Bedeutung des Kundenvertrauens. Die beteiligten Marken werden als traditionsreiche österreichische Marken mit hoher Strahlkraft beschrieben. Der kommunikative Neustart soll schrittweise erfolgen. Den Beginn macht Content rund um das Scherzkeksi, das Maskottchen der Dragee Keksi, im Social-Media-Bereich. Anschließend ist ein umfassender Relaunch der Austria Mozartkugeln zum Jahresende vorgesehen.

(PA/red)