Safer Internet Day 2026: Medienkompetenz im Fokus

Heute, am 10. Februar 2026, findet zum 23. Mal der internationale Safer Internet Day statt. Unter dem Motto „Together for a better internet“ widmet sich der Aktionstag der sicheren und verantwortungsvollen Nutzung digitaler Medien. In ganz Österreich werden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, die sich mit den Herausforderungen von Kindern, Eltern und Lehrenden im digitalen Raum befassen.

Sicherer Umgang im Netz

Der Safer Internet Day richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche. Sie sollen in ihrer Medienkompetenz gestärkt werden, den sicheren Umgang mit Risiken erlernen und sich ihrer Rechte sowie Pflichten im Internet bewusst werden. Auch die Folgen des eigenen Handelns im Netz stehen im Fokus. Teilnehmen können Institutionen, Organisationen, Schulen, Jugendgruppen, Unternehmen oder Privatpersonen. Sie können durch eigene Projekte, Workshops oder Informationsmaterialien einen Beitrag zur Förderung sicherer Internetnutzung leisten. Der Safer Internet Day wird weltweit in mehr als 100 Ländern begangen. International wird der Aktionstag vom europäischen Netzwerk INSAFE koordiniert. In Österreich übernimmt Saferinternet.at die Organisation und Umsetzung der Veranstaltungen im Rahmen des EU-Programms „Safer Internet“.

Februar als Safer-Internet-Monat

Da der 10. Februar in einigen Bundesländern in die Schulferien fällt, hat das Bildungsministerium in Österreich den gesamten Februar zum Safer-Internet-Monat erklärt. Schulen und Jugendeinrichtungen sind eingeladen, an eigenen Projekten teilzunehmen oder sich von Materialien auf www.saferinternetday.at inspirieren zu lassen. Themen in diesem Jahr umfassen Künstliche Intelligenz, Fake News, intensive Smartphone-Nutzung, Cybermobbing und den sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken.

Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern

Für Kinder und Jugendliche stehen Online-Schnitzeljagden zur Verfügung, die spielerisch den sicheren Umgang mit digitalen Medien vermitteln. Eltern können sich mit den Broschüren „Oma, darf ich zocken?“ und „Papa, leg das Handy weg!“ über den Umgang mit Smartphone und Tablet informieren. Eine aktuelle Studie beschäftigt sich zudem mit „KI-Chatbots als Alltagsbegleiter für Jugendliche“. Bereits ausgebucht sind die Fachtagung „Safer Internet – Aufwachsen in der digitalen Welt“ am 12. Februar sowie die digitale Unterrichtsstunde „KI & Du“ für Schüler der Sekundarstufe 1.

Mitmachen und gewinnen

Unter dem Hashtag #SID2026AT können Schulen und Jugendeinrichtungen ihre Aktivitäten dokumentieren. Wer bis 11. März 2026 Projekte zur Medienkompetenz teilt, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem Medienausstattungen, Workshops von Saferinternet.at und Besuche bei Microsoft in Wien. Alle Beiträge werden auf der Social Wall von Saferinternet.at veröffentlicht.

(PA/red)