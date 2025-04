Russmedia gewinnt bei WAN-IFRA-Awards

Das österreichische Medienunternehmen Russmedia konnte bei den diesjährigen Digital Media Awards Europe der World Association of News Publishers (WAN-IFRA) gleich zwei erste Plätze für sich verbuchen. Ausgezeichnet wurden das digitale Abomodell V+ Premium sowie das Werbeformat Story Premium – beide setzten sich in einem internationalen Teilnehmerfeld durch, das zahlreiche große europäische Verlagshäuser umfasste.

V+ Premium

In der Kategorie Best Digital Subscription Initiative schaffte es V+ Premium auf den ersten Platz. Das Modell zeichnet sich durch kuratierte Inhalte, personalisierte Nutzerführung und zusätzliche digitale Funktionen aus. Im Zentrum steht der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen – jenseits reiner Verkaufszahlen. Die Jury hob hervor, dass das Angebot eine nachhaltige Strategie für hochwertigere Abonnements darstelle. Für Isabel Russ, Geschäftsführerin von Russmedia, liegt die Stärke des Produkts in der Unabhängigkeit vom Einfluss globaler Plattformlogiken: „Regionale Medien brauchen eigene, starke Modelle – jenseits von globalen Plattformlogiken. V+ Premium und Story Premium zeigen, dass lokaler Journalismus auch wirtschaftlich zukunftsfähig sein kann.“

Story Premium

Auch in der Kategorie Best Digital Advertising Product konnte Russmedia punkten – mit dem Native-Advertising-Format Story Premium. Das Produkt verknüpft Texte, Bewegtbild und interaktive Inhalte in einem redaktionellen Umfeld. Laut Jury hebt sich das Format durch seine hohe inhaltliche Qualität und klare Nutzerführung von anderen Werbeprodukten ab. Für Georg Burtscher, Geschäftsführer von Russmedia, steht jedoch weniger die Auszeichnung im Fokus als vielmehr die Wirkung: „Unsere Produkte sollen relevant sein – redaktionell wie wirtschaftlich. Dass wir damit auch international Aufmerksamkeit bekommen, bestätigt unseren Weg.“ Mit dem Doppelsieg bei den europäischen Awards ist Russmedia automatisch für die World Digital Media Awards nominiert. Diese werden im Mai 2025 im Rahmen des World News Media Congress in Krakau verliehen. Ob sich das Unternehmen auch dort durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Wegbereiter des Medienwandels

Die renommierten Branchenpreise prämieren innovative Projekte, die wirtschaftliche Tragfähigkeit mit journalistischer Qualität und Nutzerorientierung verbinden. Laut Jury überzeugte Russmedia durch eine gelungene Kombination aus redaktioneller Tiefe, technischer Umsetzung und unternehmerischer Skalierbarkeit. WAN-IFRA versteht sich als globaler Wegbereiter für die Transformation der Medienbranche. Die Organisation unterstützt Verlagshäuser weltweit beim Übergang zu digitalen Geschäftsmodellen – durch Programme zum Erfahrungsaustausch, Benchmarks und strategische Kooperationen.

(PA/red)